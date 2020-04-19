Москва установила выплаты донорам плазмы крови с антителами к новому коронавирусу
Правительство Москвы определило размер финансовой поддержки донорам крови, которые переболели новой коронавирусной инфекцией.
Согласно постановлению за подписью мэра столицы Сергея Собянина от 19 апреля, за сдачу донор получит от 2 500 рублей. Минимальный объём — 300 мл, максимальный — 600 мл.
«Каждая донация плазмы COVREC (в том числе первичная донация) в объеме не менее 300 и не более 600 (+/-10%) мл — из расчета 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 000 рублей за 600 мл плазмы», — говорится в документе.
Как отмечает пресс-служба Москвы со ссылкой на врачей, доноры плазмы после процедуры чувствуют себя лучше, а побочных эффектов не наблюдается.
Сотрудники клинического комитета по COVID-19 сделали вывод, что переливание донорской плазмы крови COVREC (плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию) — один из наиболее эффективных методов лечения коронавируса в отсутствие вакцины.
Донорами могут стать люди, которые переболели COVID-19 и выработали иммунитет к заболеванию. Кроме этого, у них не должно быть противопоказаний к донорству крови и ее компонентов, а также хронических заболеваний. У донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.