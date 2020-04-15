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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

15.04.2020 10:32
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В России за сутки рекордное количество заболевших коронавирусом. В Петербурге +130 новых случаев и одна смерть

В России за сутки зафиксировано 3388 новых случаев коронавируса. Это почти на 500 случаев больше, чем сутками ранее.

В Петербурге на 15 апреля выявили еще 130 заболевших COVID-2019. Один человек скончался, таким образом, в Северной столице погибли уже пять человек с коронавирусом. Всего в городе уже у 929 человек зафиксировали COVID-2019.

Петербургский оперативный штаб уточняет, что за сутки число находящихся на карантине граждан не изменилось. Их по-прежнему 4538. В обсерваторе остается 37, а чуть более 1000 на самоизоляции.

В Ленобласти также серьезный прирост выявленных случаев. Если 14 апреля новых случаев было 35, то 15 апреля их уже 108. Всего же в регионе 298 заболевших COVID-2019.

Впервые диагнозы поставлены в Чукотском и Ненецком автономных округах. На первом месте по количеству заболевших с большим отрывом остается Москва с приростом в 1774, на второй строчке Подмосковье — 272 случая, а на третьем Мурманская область с 137.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 198 летальных исходов, выздоровели 1986 человек.

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