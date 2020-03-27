Минкомсвязь просит разрешить продажу телефонов во время «президентских каникул». Абоненты могут получить отсрочку по платежам

В своем письме он напоминает, что организации связи не вошли в список организаций, на которые не распространяется президентский указ о нерабочих днях с 30 марта по 3 апреля. Шадаев подчеркивает, что этот режим не должен распространяться на операторов связи (в том числе, салоны сотовой связи), а также на «организации, обеспечивающие бесперебойную работу телекоммуникационных систем». Также глава Минкомсвязи просит операторов предусмотреть отсрочки по абонентским платежам на время «президентских каникул».

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев просит включить телефоны в список товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавируса. Как пишет 27 марта ТАСС, Шадаев обратился с таким предложением к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«Полагаем, что готовность, качество и надежность работы сетей мобильной и фиксированной связи является одним из критически важных условий коммуникации граждан, эффективной работы органов власти, объектов критической инфраструктуры РФ, медицинских и других городских служб в условиях прогнозируемой повышенной нагрузки на сети связи», - цитирует ТАСС слова Шадаева.



Напомним, Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Трудиться должны только все структуры жизнеобеспечения, включая медучреждения, аптеки, магазины, транспорт, банки и органы власти всех уровней, а также СМИ.

