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25.03.2020 22:31
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Возмущённых ростом цен на проезд в Петербурге наказали рублём. Суд оценил их проход в метро в 60 тысяч

Акция против повышения цен на проезд, которую провели в ноябре активисты двжения «Весна», закончилась серией штрафов. Суд обязал их добавить к стоимости жетона ещё по 20 тысяч рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, 25 марта Петроградский райсуд привлёк к административной ответственности за проведение несогласованного публичного мероприятия Дарью Мерненко, Тимофея Гордилова и Романа Максимова. Без санкции властей активисты «Весны» 11 ноября зашли в метро на станции «Горьковская» и спустились на эскалаторе, развернув плакаты.

Отношение к подорожанию проезда они выразили, например, такими призывми: «Город задыхается в пробках #хватитповышать», «Необходимо развивать общественный транспорт #хватитповышать», «На 15 рублей это 33% #хватитповышать». Суд назначил каждому штраф в размере 20 тысяч рублей. Это минимальная денежная санкция по части 2 статьи 20.2 КоАП.

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Комментарии (8)

Djnyana
Почему Фонтанка не пишет о Судьбах этих людей?! Вдруг это - простые студенты, у которых стипендия.. - кот наплакал, тогда совершенно понятно, как относится к этим.. "судьям". Возможно это - дети Олигархов, получающих не.. 17к, а.., скажем -35!, но.. - переживающие за Средний Класс! Лозунг - Хороший, действительно, хватит - Повышать.. возраст милых россиян, имеющих право на пенсию по старости, тарифы на всё, что под руку попадёт, налоги на всё куда глаз глянет, социальную несправедливость хватит повышать! Градус.., Температуру - Хватит Повышать! (так я сражаюсь с.. коронавирусом - воткой и.. - луком, кто-то должен Победить! ))) И хватит уже сажать.. людей, переживающих за Всех(!), в яму долговую штрафами и.. - всякой другой.. лабудой!
aaignat
Как-то там у оруэлла? Типа, говорящих правду назовут лжецами и врагами
260689371
Затыкание ртов людям которые высказывают мнение большинства закончится не хорошо для действующей власти, учите историю.
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