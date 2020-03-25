Возмущённых ростом цен на проезд в Петербурге наказали рублём. Суд оценил их проход в метро в 60 тысяч
Акция против повышения цен на проезд, которую провели в ноябре активисты двжения «Весна», закончилась серией штрафов. Суд обязал их добавить к стоимости жетона ещё по 20 тысяч рублей.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, 25 марта Петроградский райсуд привлёк к административной ответственности за проведение несогласованного публичного мероприятия Дарью Мерненко, Тимофея Гордилова и Романа Максимова. Без санкции властей активисты «Весны» 11 ноября зашли в метро на станции «Горьковская» и спустились на эскалаторе, развернув плакаты.
Отношение к подорожанию проезда они выразили, например, такими призывми: «Город задыхается в пробках #хватитповышать», «Необходимо развивать общественный транспорт #хватитповышать», «На 15 рублей это 33% #хватитповышать». Суд назначил каждому штраф в размере 20 тысяч рублей. Это минимальная денежная санкция по части 2 статьи 20.2 КоАП.