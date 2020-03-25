Возмущённых ростом цен на проезд в Петербурге наказали рублём. Суд оценил их проход в метро в 60 тысяч

Акция против повышения цен на проезд, которую провели в ноябре активисты двжения «Весна», закончилась серией штрафов. Суд обязал их добавить к стоимости жетона ещё по 20 тысяч рублей.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, 25 марта Петроградский райсуд привлёк к административной ответственности за проведение несогласованного публичного мероприятия Дарью Мерненко, Тимофея Гордилова и Романа Максимова. Без санкции властей активисты «Весны» 11 ноября зашли в метро на станции «Горьковская» и спустились на эскалаторе, развернув плакаты.

