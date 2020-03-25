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Путин обратился к нации по коронавирусу. Онлайн

25.03.2020 17:25
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ЦИК займётся переносом голосования по Конституции 27 марта

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова 25 марта заявила, что Центризбирком проведёт посвящённое переносу даты голосования по поправкам в Конституцию заседание в пятницу, 27 марта.

«Мы готовили разные варианты, связанные с возможным развитием событий, и в пятницу на заседании мы примем все необходимые решения, чтобы вся подготовительная работа, которая была проведена до настоящего времени, не ушла в песок», — цитирует ТАСС Памфилову.

О необходимости переноса голосования в своём обращении к народу 25 марта объявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что новая дата должна быть выбрана с учётом рекомендаций врачей и специалистов, следящих за распространением коронавируса в стране.

Как уточнила Памфилова, комиссии придётся поменять ряд принципиальных вещей в подготовке к голосованию, вся работа будет скорректирована в соответствии с новыми обстоятельствами.

Голосование было назначено на 22 апреля. На заседании 20 марта Центризбирком утвердил форму бюллетеня. Россиянам предстоит поставить галочку напротив «Да» или «Нет» на вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»

Напомним, поправки подразумевают в том числе возможность для действующего главы государства избираться после окончания второго срока в 2023 году. 16 марта Конституционный суд опубликовал заключение, из которого следует, что поправки не нарушают законодательство.

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