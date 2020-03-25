ЦИК займётся переносом голосования по Конституции 27 марта

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова 25 марта заявила, что Центризбирком проведёт посвящённое переносу даты голосования по поправкам в Конституцию заседание в пятницу, 27 марта.
«Мы готовили разные варианты, связанные с возможным развитием событий, и в пятницу на заседании мы примем все необходимые решения, чтобы вся подготовительная работа, которая была проведена до настоящего времени, не ушла в песок», — цитирует ТАСС Памфилову.
О необходимости переноса голосования в своём обращении к народу 25 марта объявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что новая дата должна быть выбрана с учётом рекомендаций врачей и специалистов, следящих за распространением коронавируса в стране.
Как уточнила Памфилова, комиссии придётся поменять ряд принципиальных вещей в подготовке к голосованию, вся работа будет скорректирована в соответствии с новыми обстоятельствами.
Голосование было назначено на 22 апреля. На заседании 20 марта Центризбирком утвердил форму бюллетеня. Россиянам предстоит поставить галочку напротив «Да» или «Нет» на вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»
Напомним, поправки подразумевают в том числе возможность для действующего главы государства избираться после окончания второго срока в 2023 году. 16 марта Конституционный суд опубликовал заключение, из которого следует, что поправки не нарушают законодательство.