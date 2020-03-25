ЦИК займётся переносом голосования по Конституции 27 марта

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова 25 марта заявила, что Центризбирком проведёт посвящённое переносу даты голосования по поправкам в Конституцию заседание в пятницу, 27 марта.



«Мы готовили разные варианты, связанные с возможным развитием событий, и в пятницу на заседании мы примем все необходимые решения, чтобы вся подготовительная работа, которая была проведена до настоящего времени, не ушла в песок», — цитирует ТАСС Памфилову.

О необходимости переноса голосования в своём обращении к народу 25 марта объявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что новая дата должна быть выбрана с учётом рекомендаций врачей и специалистов, следящих за распространением коронавируса в стране.

