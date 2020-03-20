Во время заседания Центральной избирательной комиссии был продемонстрирован бюллетень для голосования по поправкам в Конституцию. В нем один вопрос и два варианта ответа.



Изображение было показано 20 марта, когда глава ЦИК Элла Памфилова рассказывала о том, как будет проходить голосование. Документ озаглавлен как «Бюллетень для общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», ниже идет разъяснение о порядке его заполнения — любой знак поставить в одном из двух «квадратиков», если его нет или их два, то бюллетень недействителен. На каждом из опущенных в урну документов в итоге должно быть две подписи членов избирательной комиссии с правом решающего голоса и печать. Если ящики прозрачные, сочли необходимым написать в бюллетене, то листик можно сложить пополам «лицевой стороной внутрь».