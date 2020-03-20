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20.03.2020 16:27
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Печать

ЦИК показал, как выглядит бюллетень для голосования по поправкам в Конституцию

Во время заседания Центральной избирательной комиссии был продемонстрирован бюллетень для голосования по поправкам в Конституцию. В нем один вопрос и два варианта ответа.

Изображение было показано 20 марта, когда глава ЦИК Элла Памфилова рассказывала о том, как будет проходить голосование. Документ озаглавлен как «Бюллетень для общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», ниже идет разъяснение о порядке его заполнения — любой знак поставить в одном из двух «квадратиков», если его нет или их два, то бюллетень недействителен. На каждом из опущенных в урну документов в итоге должно быть две подписи членов избирательной комиссии с правом решающего голоса и печать. Если ящики прозрачные, сочли необходимым написать в бюллетене, то листик можно сложить пополам «лицевой стороной внутрь».

Фото: скриншот трансляции на сайте ЦИК

Главный вопрос сформулирован как «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». Вариантов ответа два — «да» и «нет».

Центризбирком 20 марта утвердил порядок организации и проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Досрочное голосование могут растянуть на неделю, на сайте ЦИК количество проголосовавших будет обновляться ежедневно.

О переносе голосования не сообщается. В настоящее время оно назначено на 22 апреля. Поправки в Конституцию предполагают обнуление президентских сроков Владимира Путина. Конституционный суд ничего противоречивого в этом не нашел.

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Комментарии (11)

Diderot
Вот уж пир власти во время чумы
Rootsi
И ведь с умной рожей это все рассказывает дама отпахавшая 10 лет на производстве.
А ведь придёт время , вдруг ‘’прозреет’’ и будет оправдываться , что вынуждена была в узурпации власти участвовать
Snaky
Интересненько. ЗначитЬ, не за "поправку" "опрос" проводить будут, а за возможность изменения? Т.е., поправка эта будет не единственная, которую "одобрят" "дорогие россияне"?
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