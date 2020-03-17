Конституционный суд: Президент плохого не предложит, дальше - уж как решите
В рекордный срок разобравшись с поправками в основной закон страны, КС объяснил тем, почему законно обнулить для Путина и ввести бога в светскую Россию. Правда, за шквалом новостей про коронавирус это известие не возглавило топ по читаемости.
И без того оказавшийся в жёстких временных рамках, КС продемонстрировал исключительную скорость и 16 марта ответил на президентский запрос 52-страничным заключением. Изъяны в обновлённой Конституции за закрытыми дверями искали два дня - и не нашли.
На то, чтобы дать мотивированное заключение, Конституционному суду отвели не более семи дней. 14 из 15 судей справились за двое суток, пожертвовав стандартной процедурой - запрос не проходил через предварительное изучение, слушание и провозглашение. В конце концов, как подчёркнуто в тексте заключения, в этот раз дело не в наличие неопределённости. При этом развёрнутый комментарий получили лишь большинство поправок, которые широко обсуждались в СМИ и Интернете.
В преамбуле судьи напомнили, что изучают только вопрос права, а целесообразность, уместность либо неуместность конкретных пунктов - не их епархия.
О русском языке и преемственности СССР
Положение о русском как языке государствообразующего народа основано на объективном признании его роли в образовании российской государственности. Это не умаляет достоинства других народов и не противоречит равенству прав и свобод гражданина вне зависимости от национальности.
При этом статус России как правопреемницы СССР составляет неотъемлемую характеристику ее суверенитета.
О запрете на призывы к отчуждению территорий и ущемлении свободы слова
В запрете на призывы к отчуждению земель, который предполагается прописать в 67-й статье, судьи признали ограничение свободы слова. И тут же объяснили, что с конституционно значимыми целями такое ограничение согласуется и «является допустимым».
О боге в светском государстве
Бог в Конституции - это не отказ от светского характера России и свободы совести. Это остаётся взять на веру, поскольку развёрнутого объяснения у КС нет. Такое правовое регулирование «призвано лишь подчеркнуть необходимость учета в политике той исторически значимой социально-культурной роли, которую религиозная составляющая сыграла в становлении и развитии российской государственности». По мнению КС, такое нововведение не поставит граждан в неравное положение в зависимости от наличия веры.
О семье, браке, сексуальности
Семья, материнство и детство обеспечивают непрерывную смену поколений и являются условием сохранения и развития многонационального народа России, поэтому нуждаются в особой защите со стороны государства. Но только в их традиционном понимании. И, да, в этом случае сексуальные и личные отношения могут быть урегулированы законодательно.
Однако, как подчеркнули судьи, это не снимает с государства обязанности не допускать произвольного вторжения в сферу частной жизни, уважать связанные с ней различия и «принимать меры, направленные на исключение возможных ущемлений прав и законных интересов лиц по мотиву их сексуальной ориентации».
Брак исключительно между мужчиной и женщиной - это не дискриминация, это отражение сформированных социальных норм, целью которых является сохранение и развитие человеческого рода.
О судебной системе и самих себе
КС не увидел противоречий Основному закону и в постепенном сокращении своего штата. Согласно обновлённой Конституции, численность судей должна сократиться с 19 до 11. Впрочем, предусмотрено переходное регулирование: если поправки вступят в силу, то «лишних» увольнять не будут, а позволят им доработать свои сроки.
Такое положение «согласуется с принципами независимости и несменяемости судей». Впрочем, как и новый порядок прекращения полномочий, согласно которому президент и Совет Федерации смогут отправить в отставку судей КС и ВС за совершение порочащих проступков. Здесь Конституционный суд тактично отметил, что участие главы государства «во всяком случае не допускает немотивированного и ничем не обоснованного прекращения полномочий».
О президентских сроках и обнулении
Этот вопрос обосновали подробно. Возможность занимать президентское кресло ещё 12 лет после 2024 года Владимир Путин может получить благодаря «специальной оговорке». Называется она «переходное положение»: дополнительные сроки сверх допустимых двух может получить только тот, кто будет стоять во главе страны на момент вступления поправок. Борису Ельцину такую лазейку не предусмотрели, и в 1998 году он не смог через КС завизировать себе третий срок.
Кроме того, судьи не единожды подчеркивают, что они - не последняя инстанция. Особая роль отводится общероссийскому голосованию. Оно, как сказано в заключении, придаст решению дополнительную легитимность и не позволит считать пятый и шестой сроки для Путина «присвоением власти», ведь «лицо избирается, пусть неоднократно и подряд, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании».
«Конституционный принцип народовластия подразумевает возможность реализации народом права избрать на свободных выборах то лицо, которое он посчитает наиболее достойным», - объясняют в КС важность народного волеизъявления и отдельно останавливаются на том, что статус «действующего» не гарантирует президенту победу на следующих выборах.
«Другие кандидаты могут ограничиваться обнародованием своих программ и критикой действующего главы государства, а последний объективно связан необходимостью предъявить результаты своей деятельности за прошедший период», - растолковывают возможные трудности в заключении.
При этом отмечается, что периодическая сменяемость президента обеспечена: это следует из поправок, в которых прописаны гарантии прекратившему исполнять полномочия лидеру. Это «явно и недвусмысленно подтверждает принципиальное намерение обеспечить в конституционной практике периодическую сменяемость лиц».
К тому же, возможность обнулить сроки должны сопровождать и другие гарантии: развитый парламентаризм, реальная многопартийность, наличие политической конкуренции, эффективная модель разделения властей, обеспечение прав и свобод независимым правосудием.
Как следует из заключения, обновлённая Конституция всё это обеспечит. А её легитимность подтвердит общероссийское голосование.
Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»
Владимир Путин внёс в нижнюю палату Федерального собрания законопроект об изменении Конституции РФ 20 января. Там было 22 поправки.
Законопроект о поправках в Конституцию был принят Госдумой в среду, 11 марта. В тот же день он был одобрен Советом Федерации. Уже 12 марта законопроект получил необходимую поддержку региональных парламентов. Совет Федерации утвердил региональные итоги голосования за поправки утром в субботу, 14 марта. в тот же день президент Владимир Путин направил запрос в Конституционный суд о проверке положений своего закона о поправках Конституции и порядка вступления их в силу. Документ предписывал судьям рассмотреть вопрос всего за 7 дней.
Законопроект предполагает, что поправки вступят в силу только после подведения итогов общероссийского голосования, которое было назначено на 22 апреля.
Конституционный суд возглавляет 77-летний Валерий Зорькин. Он стал первым председателем созданного в 1991 суда, через два года сложил полномочия, чтобы в 2003-м снова встать во главе КС. Прежнюю бескомпромиссность реанимировать не удалось. Кремль Зорькин устраивает настолько, что с подачи Владимир Путина он остался на страже Конституции на пятый срок подряд, и через несколько месяцев глава КС признал: основной закон страны - не без недостатков и нуждается в «точечных изменениях».
При этом больше всего о предстоящих нововведениях высказывался глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас. В кулуарах говорят, что у его активности - далекоидущие планы. Сам он также признаёт, что работа в Конституционном суде — венец карьеры.