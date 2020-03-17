В рекордный срок разобравшись с поправками в основной закон страны, КС объяснил тем, почему законно обнулить для Путина и ввести бога в светскую Россию. Правда, за шквалом новостей про коронавирус это известие не возглавило топ по читаемости.

Конституционный суд: Президент плохого не предложит, дальше - уж как решите

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

И без того оказавшийся в жёстких временных рамках, КС продемонстрировал исключительную скорость и 16 марта ответил на президентский запрос 52-страничным заключением. Изъяны в обновлённой Конституции за закрытыми дверями искали два дня - и не нашли.

На то, чтобы дать мотивированное заключение, Конституционному суду отвели не более семи дней. 14 из 15 судей справились за двое суток, пожертвовав стандартной процедурой - запрос не проходил через предварительное изучение, слушание и провозглашение. В конце концов, как подчёркнуто в тексте заключения, в этот раз дело не в наличие неопределённости. При этом развёрнутый комментарий получили лишь большинство поправок, которые широко обсуждались в СМИ и Интернете.



В преамбуле судьи напомнили, что изучают только вопрос права, а целесообразность, уместность либо неуместность конкретных пунктов - не их епархия.

О русском языке и преемственности СССР

Положение о русском как языке государствообразующего народа основано на объективном признании его роли в образовании российской государственности. Это не умаляет достоинства других народов и не противоречит равенству прав и свобод гражданина вне зависимости от национальности.

При этом статус России как правопреемницы СССР составляет неотъемлемую характеристику ее суверенитета.

О запрете на призывы к отчуждению территорий и ущемлении свободы слова

В запрете на призывы к отчуждению земель, который предполагается прописать в 67-й статье, судьи признали ограничение свободы слова. И тут же объяснили, что с конституционно значимыми целями такое ограничение согласуется и «является допустимым».

О боге в светском государстве

Бог в Конституции - это не отказ от светского характера России и свободы совести. Это остаётся взять на веру, поскольку развёрнутого объяснения у КС нет. Такое правовое регулирование «призвано лишь подчеркнуть необходимость учета в политике той исторически значимой социально-культурной роли, которую религиозная составляющая сыграла в становлении и развитии российской государственности». По мнению КС, такое нововведение не поставит граждан в неравное положение в зависимости от наличия веры.



О семье, браке, сексуальности

Семья, материнство и детство обеспечивают непрерывную смену поколений и являются условием сохранения и развития многонационального народа России, поэтому нуждаются в особой защите со стороны государства. Но только в их традиционном понимании. И, да, в этом случае сексуальные и личные отношения могут быть урегулированы законодательно.

Однако, как подчеркнули судьи, это не снимает с государства обязанности не допускать произвольного вторжения в сферу частной жизни, уважать связанные с ней различия и «принимать меры, направленные на исключение возможных ущемлений прав и законных интересов лиц по мотиву их сексуальной ориентации».

Брак исключительно между мужчиной и женщиной - это не дискриминация, это отражение сформированных социальных норм, целью которых является сохранение и развитие человеческого рода.

О судебной системе и самих себе

КС не увидел противоречий Основному закону и в постепенном сокращении своего штата. Согласно обновлённой Конституции, численность судей должна сократиться с 19 до 11. Впрочем, предусмотрено переходное регулирование: если поправки вступят в силу, то «лишних» увольнять не будут, а позволят им доработать свои сроки.



Такое положение «согласуется с принципами независимости и несменяемости судей». Впрочем, как и новый порядок прекращения полномочий, согласно которому президент и Совет Федерации смогут отправить в отставку судей КС и ВС за совершение порочащих проступков. Здесь Конституционный суд тактично отметил, что участие главы государства «во всяком случае не допускает немотивированного и ничем не обоснованного прекращения полномочий».

О президентских сроках и обнулении

Этот вопрос обосновали подробно. Возможность занимать президентское кресло ещё 12 лет после 2024 года Владимир Путин может получить благодаря «специальной оговорке». Называется она «переходное положение»: дополнительные сроки сверх допустимых двух может получить только тот, кто будет стоять во главе страны на момент вступления поправок. Борису Ельцину такую лазейку не предусмотрели, и в 1998 году он не смог через КС завизировать себе третий срок.

Кроме того, судьи не единожды подчеркивают, что они - не последняя инстанция. Особая роль отводится общероссийскому голосованию. Оно, как сказано в заключении, придаст решению дополнительную легитимность и не позволит считать пятый и шестой сроки для Путина «присвоением власти», ведь «лицо избирается, пусть неоднократно и подряд, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании».

