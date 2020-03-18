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18.03.2020 13:55
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Подполковник из Михайловской военной артиллерийской академии поймал шальную пулю в Ленобласти. Заметил через два дня

Два дня потребовалось преподавателю петербургского военного вуза, чтобы заметить неладное со своим здоровьем. Пока мужчина мечтал о даче, его подстрелили.

Как пишет 47news 18 марта, под шальную пулю 43-летний подполковник попал ещё 14-го числа. В Михайловской военной артиллерийской академии (МВАА) он преподаёт на кафедре тактики и боевой работы ракетных войск и артиллерии, в садоводство «Горки» у деревни Хюльгюзи приехал, чтобы присмотреть участок под дачу.

Тогда он услышал выстрелы охотников и почувствовал удар в ногу. Осмотрев себя на предмет повреждений, крови не увидел и сделал вывод, что ничего страшного не случилось. Однако через два дня дискомфорт вынудил заглянуть в медпункт академии. Рентген показал пулю в правой ноге.

Сообщение о ранении из стационара передали в полицию.

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Комментарии (4)

footballer
Очевидно это была пневматика.
RemyMartin
Крепок подполковник. Однако, хорошо, что не в седалище.
Wert
А, он в кого стрелял?
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