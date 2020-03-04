Финны, бельгийцы и немцы активнее всех заказывают Fan ID на Евро-2020 в Петербурге
Паспорт болельщика для посещения Евро-2020 в Петербурге заказали 24,5 тысячи человек, из них 9,5 тысяч — иностранцы. Об этом 4 марта сообщает Минкомсвязи.
В тройку стран по числу заявок на Fan ID вошли Финляндия и Бельгия, чьи сборные сыграют в Северной столице, а также Германия.
Судя по всему, паспорт болельщика любители футбола получать не торопятся, поэтому глава проекта Fan ID Михаил Купцов призвал купивших билет на матч заранее заказать карту зрителя, потому что без неё на стадион не пустят.
Паспорт болельщика (FanID) — это заламинированная карточка с данными пользователя и фотографией, оформляют её бесплатно. Иностранцы смогут въехать в Россию по Fan ID без визы с 30 мая по 3 июля 2020 года, а выехать — с 30 мая по 13 июля 2020 года.
Турнир пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года. В групповом этапе сыграют 24 сборные. Это будет первый чемпионат Европы, который пройдёт на территории не одной-двух, а 11 стран. Матчи состоятся в 12 городах. Петербург примет четыре игры: сборная России встретится 13 июня с командой Бельгии, а 17 июня — с Финляндией, которая, в свою очередь, 22 июня сразится с Бельгией. 18 июня состоится матч Бельгия — Дания.
Напомним, Финляндия впервые пробилась в основной этап чемпионата Европы по футболу, финны отмечали это почти так же, как победу хоккеистов на ЧМ. А 29-летний нападающий Теему Пукки был назван в своей стране спортсменом года.
По прогнозам МИДа РФ, в Россию на Евро-2020 приедет 50 тысяч финских болельщиков. Оценка Финской федерации футбола - 20-25 тысяч. Жить сборная Суоми («Филины») будет в Репино, а тренироваться — в Зеленогорске.