Финны, бельгийцы и немцы активнее всех заказывают Fan ID на Евро-2020 в Петербурге

Паспорт болельщика для посещения Евро-2020 в Петербурге заказали 24,5 тысячи человек, из них 9,5 тысяч — иностранцы. Об этом 4 марта сообщает Минкомсвязи.

В тройку стран по числу заявок на Fan ID вошли Финляндия и Бельгия, чьи сборные сыграют в Северной столице, а также Германия.

Судя по всему, паспорт болельщика любители футбола получать не торопятся, поэтому глава проекта Fan ID Михаил Купцов призвал купивших билет на матч заранее заказать карту зрителя, потому что без неё на стадион не пустят.