Nissan Qashqai задымил КАД в районе развязки с Колтушским шоссе
На кольцевой автодороге Петербурга утром 28 февраля пришлось тушить кроссовер. С пожаром справились довольно быстро, но надымить автомобиль успел порядочно.
О возгорании автомобиля Nissan Qashqai на КАД утром пятницы сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На записи с видеорегистратора одного из проезжавших мимо водителей видно, как «Ниссан» стоит в полосе безопасности, а из подкапотного пространства валит дым, застилая всю дорогу.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», возгорание автомобиля произошло на 47-м километре внутреннего кольца КАД, в районе развязки с Колтушским шоссе. Справились с ним быстро — уже в 11:05 поступило сообщение, что пожарные потушили машину.