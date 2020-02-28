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28.02.2020 11:56
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Nissan Qashqai задымил КАД в районе развязки с Колтушским шоссе

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_12792670" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

На кольцевой автодороге Петербурга утром 28 февраля пришлось тушить кроссовер. С пожаром справились довольно быстро, но надымить автомобиль успел порядочно.

О возгорании автомобиля Nissan Qashqai на КАД утром пятницы сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На записи с видеорегистратора одного из проезжавших мимо водителей видно, как «Ниссан» стоит в полосе безопасности, а из подкапотного пространства валит дым, застилая всю дорогу.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», возгорание автомобиля произошло на 47-м километре внутреннего кольца КАД, в районе развязки с Колтушским шоссе. Справились с ним быстро — уже в 11:05 поступило сообщение, что пожарные потушили машину.

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