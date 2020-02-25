FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайнFONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -1
64.30р69.42р

Город

25.02.2020 19:01
3
Печать

Щит петербургского «Метростроя» начал проходку в московских грунтах. В процессе поучаствовал Собянин

Принадлежащий петербургскому «Метрострою» щит «Надежда» начал проходку тоннеля на участке Большой кольцевой линии метро в Москве. Об этом компания сообщила 25 февраля.

«Тоннелепроходческий комплекс начал свой путь от станции «Можайская» («Кунцевская») и будет двигаться в сторону строящейся станции «Давыдково». ТПМК «Надежда», за плечами которого уже два тоннеля петербургского метро, предстоит проложить 1,3 км двухпутного тоннеля диаметром 10,3 м. Далее щит протащат через станцию, и он продолжит свой путь от станции «Давыдково» к станции «Аминьевское шоссе», — говорят в «Метрострое».

Старт проходке дал мэр Москвы Сергей Собянин. В ходе церемонии, как пишет московская пресса, он подчеркнул, что в Москве сейчас ведут работу сразу 20 тоннелепроходческих комплексов, а скорость проходки — 3 км в месяц. Тем временем в Петербурге отложилось на год открытие двух новых станций Красносельско-Калининской линии метро. В частности, «Юго-Западная» и «Путиловская» откроются не в июне 2022 года, а в октябре 2023 года.

Ранее щит «Надежда» использовался при строительстве зеленой линии метро и на Фрунзенском радиусе. Первоначально предполагалось, что ему подыщут работу сразу после сбойки на Невско-Василеостровской линии, в частности отправят в сторону «Планерной». Однако Смольный так и не объявил тендер.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

Danik
Браво! Город Санкт-Петербург плавно превращается в заштатную деревеньку! Без метро, без промышленности, без науки, без... Вместо того чтобы дать работу своим людям, своим заводам, своим КБ, своим институтам. Вместо того, чтобы дать транспорт городу! Маршрутки, гастарбайтеры, муравейники, ларьки - вот это Питер!
hmjo
У Москвы деньги есть. Строительство метро в Питере финансировать некому
Вместо того, чтобы строить метро в Петербурге...
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний