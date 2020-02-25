Щит петербургского «Метростроя» начал проходку в московских грунтах. В процессе поучаствовал Собянин

«Тоннелепроходческий комплекс начал свой путь от станции «Можайская» («Кунцевская») и будет двигаться в сторону строящейся станции «Давыдково». ТПМК «Надежда», за плечами которого уже два тоннеля петербургского метро, предстоит проложить 1,3 км двухпутного тоннеля диаметром 10,3 м. Далее щит протащат через станцию, и он продолжит свой путь от станции «Давыдково» к станции «Аминьевское шоссе», — говорят в «Метрострое».

Старт проходке дал мэр Москвы Сергей Собянин. В ходе церемонии, как пишет московская пресса, он подчеркнул, что в Москве сейчас ведут работу сразу 20 тоннелепроходческих комплексов, а скорость проходки — 3 км в месяц. Тем временем в Петербурге отложилось на год открытие двух новых станций Красносельско-Калининской линии метро. В частности, «Юго-Западная» и «Путиловская» откроются не в июне 2022 года, а в октябре 2023 года.

Ранее щит «Надежда» использовался при строительстве зеленой линии метро и на Фрунзенском радиусе. Первоначально предполагалось, что ему подыщут работу сразу после сбойки на Невско-Василеостровской линии, в частности отправят в сторону «Планерной». Однако Смольный так и не объявил тендер.