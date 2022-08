Нож, пистолет, молоток и монтировка. Таксист и пассажир выясняли отношения на Васильевском острове

Таксист попал в травмпункт только вчера с химическим ожогом лица первой степени, также его успели ранить в живот. Травмы оказались легкими, и скоро мужчину отпустили домой.



Пострадавший — гражданин Узбекистана, состоит на миграционном учете. Пассажир проблем с законом раньше не имел, но теперь стал фигурантом дела о хулиганстве и отправился в изолятор временного содержания. Судя по странице мужчины в соцсетях, он выпускник СПбГУ. Одна из публикаций гласит: «Please excuse me for being antisocial» («Извините, что я антисоциальный»).