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    Нож, пистолет, молоток и монтировка. Таксист и пассажир выясняли отношения на Васильевском острове

    2033
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    Таксист и пассажир повздорили на Васильевском острове. Арсенал оружия был богат: в ход шли молоток, газовый пистолет, нож и монтировка.

    Драку возле дома 9 по 2-й линии заметил бдительный прохожий, который и вызвал полицию. Действие разворачивалось вечером четверга, стало известно 28 августа ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). Из-за чего все началось — неясно, но известно, что 30-летний пассажир стал бить молотком белый «Хёндэ Солярис», что, конечно, не понравилось водителю.

    Замечание только раззадорило агрессора: он трижды выстрелил в лицо таксисту из газового пистолета, а потом полез на него с перочинным ножом. Водителю пришлось обороняться монтировкой.

    Таксист попал в травмпункт только вчера с химическим ожогом лица первой степени, также его успели ранить в живот. Травмы оказались легкими, и скоро мужчину отпустили домой.

    Пострадавший — гражданин Узбекистана, состоит на миграционном учете. Пассажир проблем с законом раньше не имел, но теперь стал фигурантом дела о хулиганстве и отправился в изолятор временного содержания. Судя по странице мужчины в соцсетях, он выпускник СПбГУ. Одна из публикаций гласит: «Please excuse me for being antisocial» («Извините, что я антисоциальный»).

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