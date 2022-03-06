Полиция задержала в Ломоносове предполагаемого закладчика, который носил товар в капюшоне

Больше полукилограмма синтетического психотропа достали сотрудники полиции из капюшона 36-летнего мужчины в Петродворцовом районе. Об этом «Фонтанке» стало известно 6 марта.
Предполагаемого закладчика задержали в пятницу вечером на улице Скуридина в Ломоносове. У оперативников есть основания полагать, что он работал на два магазина из даркнета. В ходе личного досмотра из капюшона его куртки достали сверток, обмотанный изолентой. По результатам экспертизы вещество внутри оказалось наркотическим, вес составил 566 граммов.
В ходе обыска по месту жительства задержанного были изъяты ноутбук, весы и различные вещества. Возбуждено уголовное дело по 228 статье УК РФ. Мужчина помещен в изолятор временного содержания, раньше подозреваемый уже был судим за кражу и наркотики.