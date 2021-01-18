Токсиколог Водовозов подведет итоги-2020 в медицине

В минувшем году был не только ковид: были Нобелевки, новые открытия и препараты, ну и скандалы, само собой. 23 января в онлайн-эфире лектория «Архэ» врач Алексей Водовозов сформулирует главное в мировой медицине — 2020. 12+
Журнал Science назвал прорывом 2020 года не только сами вакцины от нового коронавируса, но и сверхбыстроту, с которой вакцины были созданы. Интересно, получат ли разработчики Нобелевскую премию, и если да, то когда? Например, в этом году Нобелевка по физиологии и медицине была вручена за открытие, которому больше 20 лет: открытие гепатита С, который называют «ласковым убийцей» за долгое бессимптомное течение. В этом году, можно сказать, даже две медицинские Нобелевки: вторая — по химии, за методику редактирования генома. Есть надежда, что с ее помощью победим многие заболевания — вплоть до ВИЧ и СПИД. К слову, от ВИЧ в этом году полностью излечился уже третий человек. И если первым двум, так называемым «берлинскому» и «лондонскому» пациентам, потребовалась пересадка костного мозга от человека с мутацией в определенном гене, то нынешний «бразильский пациент» обошелся толково подобранной терапией.
Это лишь несколько событий, которые эксперты называли в числе главнейших в медицине-2020. Врач Алексей Водовозов, победитель конкурса «Медицина в Рунете», расскажет и о других. Онлайн-лекцию «Медицина-2020: не только COVID» слушаем 23 января в эфире «Архэ». Начало в 19.00.
Александра Шеромова