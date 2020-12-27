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В Московском метро мужчина умер во время задержания. Полиция среагировала на борьбу с банкоматом

В Москве на станции метрополитена «Щукинская» во время задержания умер мужчина, который пытался повредить банкомат. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД 27 декабря сообщает ТАСС.

Вечером 26 декабря на станции «Щукинская» 57-летний мужчина не смог пополнить проездную карточку «Тройка», после чего начал громить банкомат. На замечания сотрудников полиции он не отреагировал.

«Он оказал сотрудникам полиции и метрополитена сопротивление. В ходе задержания неизвестный потерял сознание. Ему была оказана доврачебная помощь и немедленно вызван наряд скорой. Прибывшие медики констатировали смерть гражданина», — цитирует агентство пресс-службу ведомства.

Причина смерти в настоящее время устанавливается.

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Комментарии (14)

DrDick
Тёмная история. Надо камеры смотреть.
Nationalverrater_2
пару ударов бугая в грудину могут остановить сердце
Tank Tankistovih
При чем тут полиция? Мужчина потерял сознание! По чему сразу виновата полиция? Сердце не выдержало, может болел
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