В Московском метро мужчина умер во время задержания. Полиция среагировала на борьбу с банкоматом

В Москве на станции метрополитена «Щукинская» во время задержания умер мужчина, который пытался повредить банкомат. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД 27 декабря сообщает ТАСС.



Вечером 26 декабря на станции «Щукинская» 57-летний мужчина не смог пополнить проездную карточку «Тройка», после чего начал громить банкомат. На замечания сотрудников полиции он не отреагировал.

«Он оказал сотрудникам полиции и метрополитена сопротивление. В ходе задержания неизвестный потерял сознание. Ему была оказана доврачебная помощь и немедленно вызван наряд скорой. Прибывшие медики констатировали смерть гражданина», — цитирует агентство пресс-службу ведомства.