FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +2
75.93р90.23р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
11
Печать

Санкционный сыр сожрало пламя. Россельхознадзор подчистил ассортимент петербургского магазина на десятки килограммов

В торговую точку Красносельского района Петербурга нагрянули сотрудники Россельхознадзора. Рейд, как оказалось, был сделан не зря: в магазине нашли 65 кг запрещённой к продаже продукции из Европы. Об этом сообщили в ведомстве 19 ноября.

Попавшие под эмбарго сыр и мясные деликатесы не должны были попасть ни на прилавок, ни на стол петербуржцев согласно указу президента РФ № 391 от 29 июля 2015 года «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», пояснили в ведомстве.

Сыр из Финляндии и Эстонии, бекон и другие запретные яства сожгли в специальной печи. Охваченные пламенем продукты запечатлели для фотоотчёта.

Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям
Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям
Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

ded morze
...это знают иуды блокадных зим...
Савва Морозов
хорошо, что Сталин не вводил санкций против Германии и Ко.
killbeachtrash
Когда эта страна отдохнет от экспериментов над ней ?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний