В торговую точку Красносельского района Петербурга нагрянули сотрудники Россельхознадзора. Рейд, как оказалось, был сделан не зря: в магазине нашли 65 кг запрещённой к продаже продукции из Европы. Об этом сообщили в ведомстве 19 ноября.

Попавшие под эмбарго сыр и мясные деликатесы не должны были попасть ни на прилавок, ни на стол петербуржцев согласно указу президента РФ № 391 от 29 июля 2015 года «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», пояснили в ведомстве.