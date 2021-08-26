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Неправильная колбаса. Под Петербургом сожгли ещё более 130 килограммов «санкционки»

Сотрудники Россельхознадзора в Ленобласти изъяли и уничтожили более 131 килограмма «санкционной» продукции

Во Всеволожском и Кировском районах Ленинградской области в ходе совместных мероприятий сотрудники Россельхознадзора и Северо-Западного таможенного управления выявили в четырёх торговых помещениях более 131 килограмма мясной и молочной продукции без документов.

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Как сообщили 26 августа в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, страны происхождения товаров были установлены по маркировочным этикеткам на упаковках.

Выяснилось, что 98 килограммов сыра было произведено в Великобритании, Германии, Дании, Италии, Латвии, Польше, Финляндии и Эстонии, около 3,5 кг масла — в Литве и Финляндии, 1,5 кг творога — в Литве, более 28,5 кг колбасы, сосисок, ветчины и других видов готовой мясной продукции — в Латвии, Литве, Польше, Швеции и Эстонии.

В соответствии с действующими требованиями, перечисленная продукция была изъята и уничтожена методом сжигания.

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Комментарии (21)

266206839
ПОзорищЕ! лучше бы пенсионерам или бомжам раздали.... многие живут впроголодь....
Милая +
Печально.
266081655
И это рядом с городом, перенёсшим блокаду! Где умирали от голода лучшие люди! Нелюди!
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