Во Всеволожском и Кировском районах Ленинградской области в ходе совместных мероприятий сотрудники Россельхознадзора и Северо-Западного таможенного управления выявили в четырёх торговых помещениях более 131 килограмма мясной и молочной продукции без документов.
Как сообщили 26 августа в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, страны происхождения товаров были установлены по маркировочным этикеткам на упаковках.
Выяснилось, что 98 килограммов сыра было произведено в Великобритании, Германии, Дании, Италии, Латвии, Польше, Финляндии и Эстонии, около 3,5 кг масла — в Литве и Финляндии, 1,5 кг творога — в Литве, более 28,5 кг колбасы, сосисок, ветчины и других видов готовой мясной продукции — в Латвии, Литве, Польше, Швеции и Эстонии.
В соответствии с действующими требованиями, перечисленная продукция была изъята и уничтожена методом сжигания.