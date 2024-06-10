С ними трудно, а без них — еще хуже. Эндокринолог объяснила, как женские гормоны влияют на поведение и настроение

Резкие колебания гормонов способны испортить характер даже самой милой дамы Фото: shutterstock.com Поделиться Поделиться





Злые шуточки про ПМС и «шалят гормоны» слышала, наверное, любая женщина. Но влияние половых гормонов на женский организм преувеличить нельзя, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера». Это вовсе не «отмазка», чтобы объяснить плохое настроение и постоянное желание плакать. Это физиология.

Врач-эндокринолог Наталья Таныгина объяснила, как резкие колебания гормонов способны испортить характер даже самой милой дамы и навредить соматическому здоровью и на какие признаки гормональных сбоев стоит обратить особенное внимание.



Наталья Таныгина — кандидат медицинских наук, эндокринолог Центральной медицинской клиники CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

Гормоны одни, а реакции — разные — Человек очень интересно устроен: и мужской, и женский организм регулируются одними и теми же гормонами, в том числе и половыми. Разница только в их количестве и соотношении, — рассказывает врач-эндокринолог. — У мужчин всё просто: есть главные, есть вспомогательные гормоны, которые стабильно и предсказуемо вырабатываются всю жизнь, и количество их зависит лишь от возраста, образа жизни и наследственности. У женщин всё по-другому. Те же самые гормоны скомбинированы максимально причудливо, периодически принося в жизнь и самочувствие их обладательницы неразбериху и непредсказуемость.

В основе — два гормона Два гормона, лежащие в основе женского менструального цикла, — это эстроген (главный представитель — эстрадиол) и прогестин (прогестерон).

— Это основа женской жизни, и не только интимной, — объясняет врач. — За месяц эти гормоны успевают поменять свое соотношение три раза, что, разумеется, сильно отражается на поведении и настроении женщины.

Эстрадиол — основной женский гормон. Его ключевая роль — вырастить яйцеклетку. — Параллельно он отвечает за хорошее самочувствие, нормальный сон, позитивное настроение, усиливает половое влечение. Эстрадиол влияет и на внешность: очищается кожа, укрепляются ногти, приобретают блеск волосы. Кроме того, эстрадиол обладает анаболическим действием, но это лучше всего заметно, когда его нет: вес начинает прибавляться, — поясняет Наталья Таныгина.



Задача второго важнейшего женского гормона, прогестерона, — яйцеклетку сохранить и создать ей комфортные условия для оплодотворения. — Как и у эстрадиола, эффекты прогестерона не ограничиваются только яичником и маткой, — продолжает врач. — Прогестерон задерживает жидкость, влияет на чувствительность клеток к инсулину, немного снижает выработку желчи, а также способствует набору жировой массы.



Проблемы с кожей и волосами у женщин — это повод обратиться к гинекологу Фото: Наталья Михалева / 59.RU

Поделиться Поделиться





Из-за разного уровня этих гормонов перемены случаются в организме женщины каждые 7–10 дней.

— С 5–7 дня от начала менструального цикла — время эстрогенов. Женщина расцветает. Настроение хорошее, работоспособность повышается, и весь мир прекрасен, — объясняет эндокринолог. — Эстрогены потихоньку накапливаются и достигают своего пика к середине цикла. Происходит овуляция, и «командующий» организмом меняется: на первый план выходит прогестерон. Он также постепенно накапливается и достигает пика к 23–24 дню. У женщины набухает грудь, нарушается настроение, появляются отеки, тянет на сладкое, снижается половое влечение. Эстрогены в эту фазу цикла также довольно высоки, но прогестерон их эффекты несколько блокирует.

Если оплодотворение наступило, в женском организме продолжит хозяйничать прогестерон. Если нет, то его количество, как и эстрогенов, сильно снижается и начинается менструация.



— Низкий уровень гормонов длится около недели. Пару дней до самой менструации — это и есть предменструальный синдром, ПМС, и около пяти дней после ее начала. Неудивительно, что женщине справиться со своими гормонами нелегко, — резюмирует эксперт. — А ведь есть еще щитовидная железа, работа которой может вмешиваться в ритм секреции половых гормонов.



В менопаузу не легче Но существует еще и менопауза, когда яичники угасают и начинают снижать продукцию гормонов.

— Если у мужчин снижение тестостерона происходит постепенно и организм к этому адаптируется легче, то у женщин этот процесс вызывает настоящую гормональную бурю. Она проявляется приливами жара, нарушением настроения, прибавкой веса и кучей других «приятностей». Вот и получается: с гормонами женщине трудно, а без них — еще хуже, — говорит врач. Тревожные признаки Есть ряд симптомов, которые могут стать поводом для волнения женщины:

сбои в менструальном цикле; немотивированные скачки давления; резкие изменения веса и внешности; проблемы с либидо; изменение роста волос на теле (их становится больше); появление прыщей; проблемы с кожей и волосами; изменения, связанные с молочными железами. — Всё это — поводы для общения с гинекологом. И откладывать визит к врачу в этом случае не стоит, — говорит доктор.



Ошибки, которые мы делаем перед визитом к гинекологу Многие женщины уверены, что визит к гинекологу требует тщательной подготовки. Гинеколог-эндокринолог Евгения Назимова рассказывает, что действительно нужно сделать накануне похода к врачу, а что, напротив, делать не надо.

Не планируйте визит к гинекологу в дни менструации Это некоторым может показаться очевидным, но до сих пор гинекологи сталкиваются с такими случаями.

— Забор мазков при наличии менструального кровотечения в ряде случаев вообще невозможен или же их результаты будут менее точными, — говорит врач.

На сутки откажитесь от интимной жизни Это также может повлиять на результаты мазков. Не всегда, но перестраховаться всё же стоит. Объясните партнеру, что отказ от близости за сутки — это нормальная практика, ничего необычного в ней нет.

Не делайте эпиляцию

Некоторые женщины уверены, что перед походом к гинекологу нужно обязательно сделать эпиляцию в зоне бикини. На самом деле это совсем не обязательно, тут уже индивидуальное дело каждого, от осмотра врача оно точно никак не зависит.



— Если вы обычно этого не делаете или не успеваете сделать эпиляцию перед приемом гинеколога, в этом нет ничего страшного. Для осмотра и взятия мазков наличие волос в интимной зоне не помеха. И вообще, удалять волосы или не удалять — это личное дело каждой женщины, — говорит гинеколог.