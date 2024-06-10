Спасают все. Как мы будем сами себе оказывать первую помощь по новым правилам Минздрава

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Первую помощь разрешили оказывать всем. И наконец, узаконили использование дефибрилляторов, которых пока нигде нет. Минздрав утвердил новый Порядок оказания первой помощи. С одной стороны, он упрощает ее оказание, с другой, сокращает время для принятия решения человеку, готовому прийти на помощь. Что это значит, «Фонтанка» попросила разъяснить Зульфию Зарипову, главного специалиста по первой помощи комитета по здравоохранению Петербурга.



Новый Порядок оказания первой помощи (приказ Минздрава №220н) пришел на смену устаревшему, действовавшему с 2012 года. Он вступит в силу 1 сентября 2024 года. Это общие правила. В нем не учитываются особенности ее оказания в учебных заведениях, а также, например, спасателями, пожарными, полицейскими. Для них нормативные документы будут приняты дополнительно.



— Зульфия Абдулловна, какие изменения в новом приказе касаются обычного человека, готового прийти на помощь в непредвиденной ситуации?



Фото: из личного архива Зульфии Зариповой Поделиться Поделиться





— Порядок оказания помощи первый нормативный документ, по которому помощь могут оказывать все — и люди без медицинского образования, и люди с медицинским образованием, то есть любой человек, оказавшийся рядом с пострадавшим. Пока этим документом должны руководствоваться и сотрудники аварийно-спасательных служб, но для них вскоре должны появится свои порядки, потому что мы в разных обстоятельствах оказываем первую помощь.

В 31-й статье 323-го Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», сказано, что первая помощь оказывается до приезда скорой помощи, то есть до появления медицинского работника, и до поступления человека в стационар. Ее обязаны оказывать пожарные, спасатели, военные, сотрудники полиции. И все. Например, я по образованию анестезиолог-реаниматолог, на улице — не врач, а обычный человек, который не имеет права оказывать медицинскую помощь (32 статья 323 ФЗ). Это значит, что на улице я буду оказывать только первую помощь в соответствии с этим порядком.



Любой человек, который вдруг стал свидетелем происшествия, в котором кто-то пострадал, но понятия не имеет, что прописано в приказе Минздрава, тоже может помочь. Во-первых, вызвать бригаду скорой помощи и сообщить, что случилось. Во-вторых, если он готов, то под руководством диспетчера скорой помощи может выполнить какие-то первоочередные действия, например, повернуть человека на бок, при необходимости, или помочь принять назначенные врачом лекарства, которые принимает пострадавший. В-третьих, если он обучен правилам оказания первой помощи, может выполнить весь алгоритм действий.



— Мы можем выполнять только то, что перечислено в приказе и не более?

— Да, там есть все, что требуется. При этом порядок, который мы обсуждаем достаточно простой. В нем прописана последовательность действий при первой помощи и перечислены состояния, при которых она оказывается. В прежний перечень добавлены острые психологические реакции на стресс, укусы и ужаливания, судороги. И еще появилась возможность использовать изделия медицинского назначения. Раньше этого не было. Одно из них, на котором настаивали специалисты, — автоматический наружный дефибриллятор — до сих пор не было разрешения на его использование.



— Первый пункт в этих правилах — помогающий должен убедиться, что ему самому не грозит опасность. Как он может это сделать?

— Он должен остановиться, осмотреться и убедиться, что на него не едет машина, сверху ничего не падает, он не рискует попасть под действие электрического тока и так далее, в зависимости от ситуации. И кроме внешних угроз, оказывающий помощь должен убедиться, что их нет и со стороны пострадавшего. Например, у того нет оружия в руках, каких-нибудь бутылок или острых предметов.



— Сообщение о готовности к оказанию помощи, кстати, одно из требований в новых правилах. Кто должен его услышать?

— Например, я обращаюсь к пострадавшему: «Могу вам помочь?», а он не отвечает. Казалось бы, молчание — знак согласия. Но рядом — другие люди, очевидцы. Озвучивая свою готовность оказывать помощь, я даю им понять, что не по карманам сейчас буду шарить, а выполнять важные для спасения человека действия.



Когда пострадавший в сознании, это уже, по сути, не только констатация того, что я хочу помочь, но и получение разрешения. Представьте себя на его месте: кто-то подбегает и молча начинает что-то делать. Скорее всего, вы его оттолкнёте. А если я подхожу со словами «я готова Вам помочь», и человек не выражает активного несогласия: «уйди от меня», «не трогай меня», то приступаю к оказанию помощи. По новым правилам, этого достаточно.



— Первую помощь можно будет оказывать под руководством диспетчера. То есть пострадавший нуждается в экстренной помощи по любой причине, ожог, травма, все что угодно, и человек, который с ним рядом, звонит в скорую. А до прибытия бригады, будучи на связи с диспетчером, выполняет его инструкции. Не окажется ли, что пока специалист будет висеть на телефоне, другие вызовы некому будет обслуживать?

— Не окажется, в колл-центрах хватает специалистов. В Петербурге диспетчерское сопровождение оказания первой помощи уже практикуется. Важно, чтобы такая возможность появилась, например, для дачников или для жителей удаленных районов. Представьте, нашу огромную Ленобласть — естественно, в любой населенный пункт летом, когда там много народа, скорая помощь может ехать долго. Здесь диспетчерское сопровождение будет играть колоссальную роль. Он спрашивает у человека, вызывающего скорую, готов ли тот оказывать помощь до прибытия бригады.

И если получает согласие, то диспетчер будет диктовать алгоритм действий: «сделай раз.., два…, три…». У нас есть несколько успешных сердечно-легочных реанимаций под контролем диспетчеров, которые руководили людьми, никогда ее не выполнявшими. К приезду бригады пациенты были живы. Теперь это заложено в правилах и будет распространено на регионы.

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь прежде состоял из семи пунктов: отсутствие сознания; остановка дыхания и кровообращения; наружные кровотечения; отравления; нарушения проходимости дыхательных путей инородным телом и иные опасные нарушения дыхания; травмы, ранения и поражения, вызванные механическими, химическими, электрическими, термическими факторами, излучением.

В него добавлены еще три: укусы или ужаливания ядовитых животных; судороги с потерей сознания; острые психологические реакции на стресс.

— Как будет происходить по новым правилам оказание первой помощи, например, при укусе змеи?

— Сначала человек, который берется помогать должен свое намерение озвучить. Затем обезопасить и себя, и пострадавшего от повторного укуса — отойти подальше и оттащить пострадавшего от, условно, змеиного гнезда. Дальше снимаем одежду, чтобы яд не продолжал с нее впитываться. Если пострадали рука или нога, нельзя накладывать жгут. С руки нужно снять кольца, браслеты, часы. Чтобы снизить скорость распространения яда по лимфатическим сосудам, можно не туго перевязать руку или ногу эластичным бинтом, обездвижить конечность. Пострадавшего нужно посадить или уложить и попросить не двигаться.



Когда все первоочередные действия выполнены, помощник звонит в скорую помощь и принимает решение: дожидаться бригады врача или самому везти пострадавшего в клинику. Можно позвонить в скорую помощь и спросить, в какое медицинское учреждение самостоятельно можно доставить пострадавшего из удаленного от города населенного пункта.

Хочу оговориться, что при укусе «наших» змей в Ленинградской области, жизнеугрожающие состояния возникают у 10–30% пострадавших. Это те, у кого есть аллергические реакции, или укус пришелся на область лица, головы или шеи, или укусы множественные. В этих случаях обязательно требуется госпитализация. В остальных для предотвращения возможных проблем достаточно введения сыворотки в амбулаторных условиях и наблюдение.

— Другие «новые» состояние, при которых регламентирована первая помощь: судороги с потерей сознания, острые психологические реакции на стресс. Что принципиально нового в ее оказании пострадавшим?



— Что касается судорог с потерей сознания, то алгоритм здесь такой же, как при потере сознания без судорог, с небольшими коррективами. Идеально, когда мы замечаем, что человек «отключается» и начинает падать. Первое: подхватите, чтобы он не ударился при падении и аккуратно уложите его на спину. И в этой ситуации, и когда он упал без поддержки, оцените сознание: громко позовите, легко встряхните за плечи. Во время активной судороги, подложите под голову сложенное полотенце, футболку или другую мягкую одежду, чтобы он не повредил голову. Можно слегка придерживать его руки и ноги — не фиксировать и не давить! Позовите кого-нибудь на помощь. Помните, что судорога — это конечный процесс, она через 2–3 минуты заканчивается. Прикусывание языка, пена изо рта — не опасные явления, не надо лезть человеку в рот, увидев их. Когда судорога прошла, убедитесь, что он дышит, осмотрите его на наличие повреждений, учитывайте, что после судороги человек не сразу приходит в себя. Вот теперь надо повернуть его на бок, чтобы не западал язык — это мышца, она тоже расслабляется после судороги и может перекрыть дыхательные пути. Вызывайте скорую помощь, если вы нашли причину, и она серьезная, также если вы знаете, что это произошло впервые, или если пострадавший травмировался. До приезда бригады контролируйте его состояние каждые две минуты.



С острыми психологическими реакциями на стресс сложно. Представляете, у вас на глазах столкнулись две машины, в этих машинах погиб кто-то из близких, кто-то выжил. Одно из главных правил для «помощника» — не увеличить число пострадавших, в том числе за счет себя. А человек в этой ситуации никого не слышит, мечется, кричит, пытается прорваться к своей матери-ребенку-мужу… Если Вы понимаете, что там опасно, этого человека, конечно, пускать туда нельзя. Когда он в состоянии ступора, он может застыть, например, посреди дороги, нужно увести его. Да, ему нужна психологическая поддержка, этому сейчас обучают клинические психологи и психологи МЧС. Обычный, не обученный человек при желании тоже сумеет помочь, если будет вести себя с пострадавшим, как с близкими людьми, оказавшимися в тяжелой стрессовой ситуации.



— Врачи давно уже говорят о необходимости установки дефибрилляторов в присутственных местах, в школах, но их как не было, так и нет. Что изменит включение их в приказ Минздрава?

— Важно то, что сейчас их будет разрешено применять. До сих пор это были только разговоры. Теперь необходимо создать условия для их применения. А оно на самом деле одно — наличие этих приборов. Сейчас вы их просто нигде не встретите, кроме пятого выхода в аэропорту Пулково. В Москве давно уже оснастили автоматическими наружными дефибрилляторами многофункциональные центры (МФЦ). Но повесили «коробочки», а пользоваться ими было запрещено, потому что этот прибор — изделие медицинского назначения. С первого сентября будет можно.

— Значит, они появятся всюду?

— Нет, конечно. Обязать кого-то сейчас приобретать дефибрилляторы мы не можем. Надеюсь, что этой возможностью воспользуются люди, которые беспокоятся о безопасности своих сотрудников. Например, железнодорожники, авиаперевозчики. По большому счету, от руководителей компаний и организаций будет зависеть, появятся у нас дефибрилляторы или нет. И от государства. Все должны осознать, что 250 тысяч человек в России умирают от внезапной остановки сердца ежегодно. До 200 детей в год умирают от нее в школах, иногда на физкультуре. Наверное, стоит, например, школе, один раз потратить примерно 100 тысяч рублей на прибор, который будет висеть в доступном месте годы, требуется только следить за наличием рабочих электродов и батареек. Статистика говорит о том, что его использование до 70 процентов увеличивает выживаемость при внезапной остановке сердца.



— Люди и качать-то боятся человека, если при них у кого-то случилась клиническая смерть. А за дефибриллятор и вовсе побоятся браться.

— Такие приборы я называю «помогаторы», их не надо опасаться. На дефибрилляторе все шаги понятно прописаны и нарисованы: возьмите электроды, наклейте на человека (как показано на самом приборе на рисунке, и на электродах). А затем прибор начинает руководить вашими действиями: «Не трогайте пострадавшего, считываю информацию». И если обнаруживает, что сердце «трепещется» — «не бьется», но какая-то электрическая активность есть, машина скажет: «Нажмите на кнопку «разряд». В этот момент тот, кто оказывает помощь, нажимает на кнопку, а затем продолжает непрямой массаж сердца. Прибор через две минуты опять скажет: «Остановитесь, посмотрите на человека, оцените его состояние». И есть очень высокая вероятность, что после компрессии и полученного разряда, вы увидите какие-то признаки жизни. Может, человек задышал, может, начал шевелиться. Правда, «киношные ситуации», когда человек тут же приходит в себя — редкость, но и они случаются.



Умная машина скажет, еще раз нажмите на кнопку, если требуется, если разряд больше не нужен, она не будет «стучать».

— Чтобы воспользоваться новыми нормами и дефибриллятором, надо ждать 1 сентября?

— На самом деле новый алгоритм был прописан в конце 2023 года. Теперь он как бы имеет статус юридически узаконенной нормы. Все, что в нем прописано, вполне можно применять хоть сейчас. Но лучше, чтобы это делали обученные люди.

Новые требования к обучению тоже заработают 1 сентября. В школах для старшеклассников программа оказания первой помощи включена в «Основы безопасности и защиты Родины», аналогичная программа вводится в вузах для студентов, руководители разных организаций также должны будут организовывать и проводить обязательное обучение сотрудников оказанию первой помощи. Курс — не менее 16 часов. По желанию любой человек может найти организацию, в которой можно научиться оказанию первой помощи, их много.

Так что совсем скоро, надеюсь, число жизней, которые мы теряем в ожидании медицинской помощи, заметно сократится. Вообще, я считаю, что в регионах надо ввести целевой показатель — снижение числа потенциально предотвратимых смертей. И первая помощь от очевидцев здесь на первом месте. Давайте учится ее оказывать, когда это требуется.



Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

