«Учителям нужно перестать бояться за себя». Почему детей в школах не успевают реанимировать

Роман Яровицын/«Коммерсантъ» Фото: Поделиться Поделиться





В России ежегодно фиксируют порядка 200 смертей учеников в школах. Каждый новый громкий случай заставляет взглянуть на старую проблему оказания первой помощи. Её решение давно известно: систематическое обучение учителей и распространение автоматических дефибрилляторов. Но законопроект, который мог бы внести ощутимые перемены, уже пятый год лежит в Госдуме, а педагогам мешает дистант.



14 марта на уроке физкультуры в петербургской школе стало плохо 14-летней девочке. Ребёнок потерял сознание во время бега змейкой. Приехавшим на место медикам вернуть к жизни школьницу не удалось.



По предварительным данным, у девочки были проблемы с сердцем, но медотвода от занятий в школу не предоставили. В пресс-службе администрации Выборгского района рассказали, что педагог вызвал врача, который начал оказывать первую помощь. Одновременно сотрудники позвонили в службу 112.

Потеря сознания и самостоятельного дыхания — показания для сердечно-легочной реанимации: непрямого массажа сердца и дыхания рот в рот, что и является первой доврачебной помощью. Каждая минута промедления уменьшает шансы выжить на 10–12%. Кора головного мозга выживает в течение 5 минут без реанимационных мер, в течение этого времени нужно начать «качать».



«Согласно закону об охране здоровья граждан, учитель, как любой другой человек, который оказался рядом с пострадавшим с остановкой сердца, может провести непрямой массаж сердца и дыхание рот в рот, — отмечает добровольный спасатель и экс-преподаватель медицинского факультета СПбГУ, преподаватель ОБЖ Виталий Кузнецов. — На данный момент все учителя должны быть обученными, в том числе, чтобы помогать друг другу. Это обучение должно проходить в рамках выполнения обязанностей по охране труда».

После дополнительного вопроса в пресс-службе администрации Выборгского района «Фонтанке» уточнили, что педагог всё-таки начал реанимационные действия. У него есть корочка о прохождении дополнительной образовательной программы «Обучение навыкам оказания первой помощи». Уже после к нему присоединился школьный медик. Оценить, насколько правильно действовали сотрудники школы, должны будут надзорные органы.



Однако масштаб явления впечатляет и пугает. Главный внештатный специалист по первой помощи комитета по здравоохранению Петербурга Зульфия Зарипова отмечает, что в России в год на уроках в школах умирает порядка 200 детей. У учителей есть психологический барьер перед оказанием первой помощи.

«Учителей обязаны обучать первой помощи согласно закону «Об образовании». Однако у них до сих пор остались страхи того, что, когда они начнут оказывать первую помощь, к ним могут предъявить какие-то претензии. Боятся прикоснуться к ребёнку, если с ним что-то происходит. Дальше они обращаются либо к школьному медику, либо вызывают скорую помощь, — отмечает Зарипова. — Проблема в том, что до приезда скорой помощи теряются самые ценные минуты. Даже до прихода школьного медика они теряются. Педагогов нужно обучить правильно и грамотно оказывать первую помощь. Им нужно перестать бояться за себя, бояться нужно за ребёнка».



Учителя должны проходить повышение квалификации раз в три года, в том числе по оказанию первой помощи. Школа может взять организацию обучения на себя, но остаётся и более доступный вариант — педагог сам проходит дистанционный курс.

«Люди идут по более простому пути: либо их организация обучила за свой счет, либо это какой-то дистанционный курс. А первая помощь — это практика. Учителей нужно оценивать по тому, где конкретно они учились и что конкретно они умеют», — говорит Зарипова.

О схожих проблемах говорит и Виталий Кузнецов. «Когда что-то случается, учитель, если он обучен, должен быть способен провести реанимацию. Но он не всегда способен, потому что ему проставили галок в инструктажах, он два абзаца на тему первой помощи прочел и забыл об этом, как о страшном сне. Учителя не понимают, что они защищены и ответственности даже в случае печального исхода не будет. Они не готовы практически, потому что не тренировались. Не готовы психологически, потому что очень страшно», — отмечает он.



Чтобы изменить ситуацию, в Петербурге запустили проект по обучению педагогов. Он охватит все районы города. Сначала навыкам первой помощи обучаются ответственные из администраций, затем они проводят занятия в школах. Уроки, как для детей, так и для педагогов, уже идут в школах Невского, Пушкинского и Фрунзенского районов. Обучение организовано под эгидой Санкт-Петербургского отделения Российского общества первой помощи.

Специалисты в оказании первой помощи также говорят о том, что изменить ситуацию помогли бы автоматические дефибрилляторы. Сейчас это устройство в России относится медицинскому оборудованию, и использовать их могут только врачи. Ещё в 2018 году Минпромторг разработал «дорожную карту», согласно которой планировалось оборудовать общественные места (вокзалы, ТЦ, спортплощадки) 30 тысячами наружных дефибрилляторов. В документах подчеркивалось, что устройства созданы специально для использования людьми, не имеющими медицинского образования. За 25 лет опыта эксплуатации подобных дефибрилляторов в других странах не зафиксировано ни одного случая, когда прибор нанес вред пострадавшему при правильном использовании.



«Реанимация всегда приезжает в городе на остановку сердца, и приезжает быстро. Однако это «быстро» всё равно выходит за рамки пятиминутной границы клинической смерти. Во всём мире жизнь человека с остановкой сердца первые минуты остаётся в руках тех, кто оказался рядом. При этом, если в рамках пяти минут к ребёнку применяется автоматический дефибриллятор, вы получаете выживаемость в районе 2/3», — отмечает Виталий Кузнецов.

Законопроект, который разрешил бы использовать автоматические дефибрилляторы людям без медицинского образования, в 2018 году внесен в Госдуму, но до сих пор не принят.

По мнению директора 369-го лицея Константина Тхостова, «учитель должен учить, а врач должен лечить». Руководитель обращает внимание на ещё одну проблему — устаревшие федеральные стандарты. Так, на 1 000 учеников должен приходиться один медик. В небольших школах (это больше касается регионов) медики могут обслуживать сразу несколько учебных заведений, а значит, не могут все время находиться на своём посту.

