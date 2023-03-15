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    Администрация: Девочку, потерявшую сознание на физкультуре на Парнасе, пытались спасти до приезда скорой

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    Первым спасти жизнь 14-летней семиклассницы, которой стало плохо на уроке физкультуры, пытался медработник школы на Парнасе. Об этом «Фонтанке» сообщили в администрации Выборгского района Петербурга 15 марта.

    Школьница потеряла сознание во время разминочного бега. Педагог вызвал врача, который начал оказывать первую помощь. Одновременно звонили в службу «112». Реанимационные действия не дали результата.

    «К сожалению, спасти девочку не удалось. Сейчас проводятся следственные мероприятия. Действия педагогов и врачей проверяют, устанавливается причина смерти. Район окажет всестороннюю помощь семье, в том числе психологическую и с ритуальными услугами», - сообщили в пресс-службе. - «Администрация Выборгского района выражает соболезнования семье. Это большая потеря».

    По предварительной информации «Фонтанки», у семиклассницы были проблемы с сердцем, но не было медотвода от физкультуры. Этот урок у её класса накануне был первым. Девочка вышла из строя во время упражнения «бег змейкой». И потеряла сознание.

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    УрокУрок физкультурыСмерть школьницы
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