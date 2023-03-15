Администрация: Девочку, потерявшую сознание на физкультуре на Парнасе, пытались спасти до приезда скорой

Первым спасти жизнь 14-летней семиклассницы, которой стало плохо на уроке физкультуры, пытался медработник школы на Парнасе. Об этом «Фонтанке» сообщили в администрации Выборгского района Петербурга 15 марта.



Школьница потеряла сознание во время разминочного бега. Педагог вызвал врача, который начал оказывать первую помощь. Одновременно звонили в службу «112». Реанимационные действия не дали результата.

«К сожалению, спасти девочку не удалось. Сейчас проводятся следственные мероприятия. Действия педагогов и врачей проверяют, устанавливается причина смерти. Район окажет всестороннюю помощь семье, в том числе психологическую и с ритуальными услугами», - сообщили в пресс-службе. - «Администрация Выборгского района выражает соболезнования семье. Это большая потеря».