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    Стало известно, какое упражнение стало фатальным для семиклассницы в Петербурге

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    34 комментария

    Первое же упражнение на уроке физкультуры привело к ухудшению самочувствия 14-летней семиклассницы в Выборгском районе Петербурга.

    Как стало известно «Фонтанке» 15 марта, урок физкультуры у класса, в котором училась девочка, накануне был первым уроком. Учитель провел инструктаж, а потом дети стали делать упражнение «бег змейкой с изменением направления». Через короткое время девочка вышла из строя, схватилась за поручень (занятие проходило в классе, который в школе носит название зал хореографии), упала. К ней сразу же подбежал учитель, пытался привести в сознание. Он же попросил вызвать школьного медика. Который в свою очередь вызвал скорую. Откачать ребенка не удалось.

    Девочка — единственная дочь в семье. Ее мама работает дизайнером, а отец является лежачим инвалидом. Семья благополучная и на учетах не состоит.

    Сама школьница — отличница, конфликтов в школе у нее ни с кем не было. Однако и дружеских отношений с одноклассниками у нее, по предварительной информации, не сложилось.

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    Комментарии 34

    zhorez15 Мар 2023 в 11:40
    это беда
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