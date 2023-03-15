Стало известно, какое упражнение стало фатальным для семиклассницы в Петербурге

Первое же упражнение на уроке физкультуры привело к ухудшению самочувствия 14-летней семиклассницы в Выборгском районе Петербурга.
Как стало известно «Фонтанке» 15 марта, урок физкультуры у класса, в котором училась девочка, накануне был первым уроком. Учитель провел инструктаж, а потом дети стали делать упражнение «бег змейкой с изменением направления». Через короткое время девочка вышла из строя, схватилась за поручень (занятие проходило в классе, который в школе носит название зал хореографии), упала. К ней сразу же подбежал учитель, пытался привести в сознание. Он же попросил вызвать школьного медика. Который в свою очередь вызвал скорую. Откачать ребенка не удалось.
Девочка — единственная дочь в семье. Ее мама работает дизайнером, а отец является лежачим инвалидом. Семья благополучная и на учетах не состоит.
Сама школьница — отличница, конфликтов в школе у нее ни с кем не было. Однако и дружеских отношений с одноклассниками у нее, по предварительной информации, не сложилось.