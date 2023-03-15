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    В Петербурге во время урока физкультуры умерла семиклассница

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    Семикласснице стало плохо во время пробежки на уроке физкультуры в школе Выборгского района Петербурга. Скорая откачать её не смогла.

    Врачей вызвали в школу на улице Федора Абрамова накануне около половины десятого утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 марта. Бригада нашла в спортзале 12-летнюю девочку без сознания, но привести её в чувства не удалось: реанимационные действия не дали результата.

    По предварительной информации, у ребенка были проблемы с сердцем, но не было медотвода от физкультуры.

    Разбираться в произошедшем будет Следственный комитет.

    Тело ребенка направлено в морг для установления причины смерти.

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