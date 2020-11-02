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02.11.2020 11:17
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Мишустин поручил до лета разработать 10-летнюю стратегию развития транспортной инфраструктуры в Арктической зоне России

До 31 мая 2021 года в правительство России должна быть внесена стратегия развития портовой, железнодорожной и аэропортовой инфраструктуры в российской части Арктики, рассчитанная на ближайшие 10 лет и на период до 2035 года. Она позволит обеспечить комплексное решение задачи и создать условия для увеличения объёмов перевозок экспортных и транзитных грузов по Северному морскому пути. Соответствующее распоряжение Михаила Мишустина опубликовано 2 ноября на сайте российского Белого дома.

Ответственными за стратегию назначены Минтранс, Минвостокразвития и «Росатом». До 4 декабря они вместе с Минэнерго также должны представить долгосрочный прогноз грузопотока в акватории Арктической зоны России. Это и ряд других поручений председатель правительства Михаил Мишустин дал по итогам рабочей поездки в Мурманскую область.

Премьер посещал регион 21 октября. Там он участвовал в торжественной церемонии приёмки нового атомного ледокола «Арктика» в состав атомного флота России. Михаил Мишустин отметил, что наша страна — бесспорный лидер в освоении северных территорий. Тем не менее России, по его словам, нужно активнее увеличивать своё присутствие в Арктике. Это решает задачи обеспечения как национальной безопасности страны, так и её экономических интересов, подчеркнул глава правительства.

Часть подписанных им поручений касается дальнейшего наращивания отечественного ледокольного флота для обеспечения круглогодичной, регулярной и безопасной навигации в акватории Северного морского пути, в том числе в восточном направлении. Согласованные предложения по этому поводу Минтранс, Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития и «Росатом» обязаны внести в правительство к 25 декабря 2020 года. Кроме того, им предстоит проработать механизмы финансирования строительства новых ледоколов.

В более долгосрочной перспективе профильным министерствам предстоит решить вопросы установки многолучевых эхолотов и акустических профилографов на строящихся ледоколах. Оборудование требуется для ведения глубоководных батиметрических исследований. Срок исполнения этого поручения — 1 февраля 2021 года.

Ещё один блок поручений посвящён организации аварийно-спасательной деятельности в акватории Северного морского пути и российской части Арктики. В частности, МЧС, Минтранс, Минфин, Минпромторг и Минэкономразвития вместе с «Росатомом» обязаны разработать проект комплексного плана развития аварийно-спасательной инфраструктуры. Он должен предусматривать создание специальных центров, оснащённых авиационной техникой, адаптированной к работе в условиях Арктики, морскими судами, техническими средствами и экипировкой для персонала. Минтрансу, Минфину, Минпромторгу, Минэкономразвития вместе с «Росатомом» и «Роскосмосом» поручено представить в Правительство «дорожную карту» по развитию аварийно-спасательной инфраструктуры ФГБУ «Морспасслужба» в акватории Северного морского пути до 2035 года.

Поручения должны быть выполнены к 25 декабря 2020 года.

Минфину, Минэкономразвития, «Росатому» и Роскосмосу к этой же дате предстоит сформировать предложения по поддержанию непрерывной работы орбитальной группировки радиолокационного наблюдения акватории Северного морского пути.

В планах правительства также увеличение программы комплексных геолого-геофизических работ на континентальном шельфе для обеспечения воспроизводства минерально-сырьевой базы углеводородного сырья в Арктической зоне России и Дальневосточном федеральном округе. Свои предложения по этому поводу Минприроды, Минвостокразвития, Минэкономразвития, Минфин и Минэнерго должны внести к 18 декабря 2020 года. К середине декабря им также поручено представить инициативы по налоговому стимулированию проведения геолого-разведочных работ в российской части Арктики.

Минвостокразвития и Минэкономразвития до конца года должны внести в правительство проект закона, предусматривающий смягчение требований к потенциальным резидентам Арктической зоны из числа представителей малого бизнеса. Для таких предпринимателей будет исключена обязанность осуществлять капитальные вложения в создание либо модернизацию объектов недвижимого имущества. Предполагается, что правительство определит конкретный перечень видов экономической деятельности, где такое условие получения статуса резидента действовать не будет.

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Комментарии (1)

hill
Прожекторы херовы, Арктику теперь бум зоотыми плитками мостить, ага бесплатный транспорт в тридцатых по квартире всем желающим уже раздали, тока работать всем пожизненно, а нац валюта дешевле бумаги на которой отпечатана и стоимость проезда растет, экономисты епт
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