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05.10.2020 14:57
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Гендиректор «Зенита» о конфликте Семака и Дзюбы: Это был нормальный эмоциональный разговор

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал конфликт между главным тренером команды Сергеем Семаком и нападающим Артемом Дзюбой. В интервью Sport24 руководитель заявил, что ничего серьезного не произошло.

«Это был нормальный эмоциональный разговор. Опять же СМИ надо жареное искать, даже если его нет. Между ними нет конфликта, Артем готовится к матчам сборной, в «Зените» выходные, через три дня команда выходит готовиться», — сказал он.

Ситуация, на основе которой СМИ сделали вывод о возможном конфликте, произошла в минувшую субботу, 3 октября, на матче «Спартак» — «Зенит» (1:1). Семак хотел заменить Дзюбу из-за возможной травмы, форвард по этому поводу эмоционально высказал недовольство.

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