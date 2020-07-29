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29.07.2020 13:06
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Таиланд всё ещё не готов к туристам. Режим ЧП в стране продлили в четвертый раз

Королевство в Юго-Восточной Азии решило не снимать коронавирусные ограничения.

«Кабинет премьер-министра Праюта Чан-оча одобрил предложение Центра по управлению ситуацией c COVID-19, специального органа под председательством самого премьера, продлить чрезвычайное положение в четвертый раз до 31 августа», — сообщает 29 июля издание Nikkei.

Таиланд по-прежнему закрыт для международного туризма, который формирует около 15 % ВВП королевства.

Решение таиландских властей критикуют правозащитники, например Human Rights Watch указывает, что у премьера якобы не было оснований для продления режима ограничений.

С начала пандемии в Таиланде зафиксировали 3 297 случаев коронавируса.

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