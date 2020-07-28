Петербуржец «обул» банк на автокредит в 1,8 млн рублей и получил штраф в 2 млн и условный срок

Как сообщает 28 июля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, в 2018 году подсудимый вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, чтобы похитить деньги, взяв кредит. Обманом он предоставил в центр автокредитования ВТБ заведомо ложные сведения о своем месте работы и доходах и 12 сентября заполнил заявление-анкету на получение кредита по программе «Автолайт» для покупки автомобиля KIA Optima 2018 года выпуска.

В Петербурге вынесли приговор мужчине за мошенничество с автокредитом. Чтобы получить деньги на машину и не возвращать их, он придумал себе место работы и зарплату.

В анкете мужчина указал, что якобы работает начальником технической службы в компании, располагающейся в Мурино, и получает 120 тысяч рублей в месяц. И 15 сентября заключил кредитный договор с банком на сумму 1 854 69,24 рубля.

На основании договора с расчетного счета банка было перечислено 1 470 000 рублей автосалону для оплаты KIA Optima, 139 872 рубля страховщику для оплаты по договору страхования транспортного средства и сервисных услуг и еще 244 819,24 рубля — в ООО СК «ВТБ-Страхование» по программе «Защита заемщика автокредита».

16 сентября подсудимый на основании договора купли-продажи получил в автосалоне автомобиль «КИА» стоимостью 1 470 000 рублей, после чего передал его неустановленным лицам. В итоге ущерб, нанесенный банку, составил 1 854 691 рубль.

В отношении предприимчивого автомобилиста возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159.1 УК РФ — за мошенничество в крупном размере. Свою вину он полностью признал.

Приморский районный суд Петербурга признал мужчину виновным и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также с него взыскали материальный ущерб в размере 2 012 700 рублей в пользу банка.