Муниципального депутата оштрафовали за участие в акции на Малой Садовой и лозунг «Свободу Фургалу»
Куйбышевский районный суд Петербурга 24 июля оштрафовал муниципального депутата МО «Город Пушкин» Сергея Лазарева на 12 тысяч рулей за участие в акции на Малой Садовой улице, где проходил сбор подписей в поддержку иска об оспаривании итогов плебисцита по Конституции. Об этом сообщил депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский.
В решении суд, которое есть в распоряжении редакции, говорится, что Лазарев совместно с другими участниками митинга, скандировал лозунг «Свободу Фургалу», информируя присутствующих о цели мероприятия.
Напомним, 15 июля на Малой Садовой улице общественная кампания «НЕТ» организовала сбор подписей в поддержку коллективного иска об оспаривании итогов голосования по поправкам в Конституцию. Всего было собрано более 3000 подписей. Очередь растянулась по Невскому проспекту и на пике достигла Литейного проспекта.
Кроме того, петербуржцы сменяли друг друга на одиночных пикетах, в котором стоял, в том числе, и Сергей Лазарев. Участники мероприятия действительно выражали поддержку арестованному бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.
Лазарева задержали 24 июля около полудня у его дома в ленобластном Коммунаре. Сотрудники полиции вменили ему нарушение по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ - «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».
По информации Вишневского, муниципальный депутат планирует оспорить вынесенное решение.