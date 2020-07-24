Муниципального депутата оштрафовали за участие в акции на Малой Садовой и лозунг «Свободу Фургалу»

Куйбышевский районный суд Петербурга 24 июля оштрафовал муниципального депутата МО «Город Пушкин» Сергея Лазарева на 12 тысяч рулей за участие в акции на Малой Садовой улице, где проходил сбор подписей в поддержку иска об оспаривании итогов плебисцита по Конституции. Об этом сообщил депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский.

В решении суд, которое есть в распоряжении редакции, говорится, что Лазарев совместно с другими участниками митинга, скандировал лозунг «Свободу Фургалу», информируя присутствующих о цели мероприятия.