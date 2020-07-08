В Петербурге правят градостроительные законы, чтобы подтянуть детсады и школы до строительных нормативов

Заксобрание Петербурга 8 июля приняло за основу изменения в законы о градостроительной деятельности и порядке подготовки проектов планировки территорий (ППТ), в частности установило случаи, когда Смольный может отменять ППТ. Это должно решить проблему строительства школ и детсадов по новым требованиям.



Законопроект разграничивает полномочия парламента и Смольного. Предполагается, что депутаты установят порядок отмены документации о планировке территорий, а полномочия непосредственно отменять ППТ получает Смольный, пояснил «строительный» вице-губернатор Николай Линченко, который представлял законопроект.

