Мужчина завел иномарку и, выбив металлические ворота, выехал на улицу.

Как стало известно «Фонтанке», около 6 утра во вторник на 7-ю Советскую, 24, пришел мужчина. Он, по предварительной информации, перелез через забор резиденции, беспрепятственно прошел на стоянку. Там открыл первую попавшуюся машину. Черный «БМВ» не был поставлен на сигнализацию, ключи и документы, как говорят, были в машине.

Беспокойным выдалось утро у сотрудников генерального консульства Турции в Петербурге. После внепланового визита жителя Петербурга им придется чинить «БМВ» и ворота.

Охрана, отреагировавшая на грохот, сообщила об угонщике в полицию.



Буквально через 10–15 минут в километре от консульства «БМВ» с разбитой мордой остановил наряд. За рулем оказался 27-летний житель Петербурга, который живет через две улицы от турецкой резиденции.



Объяснить свое поведение сотрудникам полиции он не смог, так как, по предварительной информации, находился в состоянии наркотического опьянения.

