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07.07.2020 13:27
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Как в кино. Петербуржец, выбив ворота, угнал машину со стоянки консульства Турции

Беспокойным выдалось утро у сотрудников генерального консульства Турции в Петербурге. После внепланового визита жителя Петербурга им придется чинить «БМВ» и ворота.

Как стало известно «Фонтанке», около 6 утра во вторник на 7-ю Советскую, 24, пришел мужчина. Он, по предварительной информации, перелез через забор резиденции, беспрепятственно прошел на стоянку. Там открыл первую попавшуюся машину. Черный «БМВ» не был поставлен на сигнализацию, ключи и документы, как говорят, были в машине.

Мужчина завел иномарку и, выбив металлические ворота, выехал на улицу.

Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»

Охрана, отреагировавшая на грохот, сообщила об угонщике в полицию.

Буквально через 10–15 минут в километре от консульства «БМВ» с разбитой мордой остановил наряд. За рулем оказался 27-летний житель Петербурга, который живет через две улицы от турецкой резиденции.

Объяснить свое поведение сотрудникам полиции он не смог, так как, по предварительной информации, находился в состоянии наркотического опьянения.

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Комментарии (4)

Максим Климович
Говорят, нынче бмв с радужным флагом на аватарке красуется! Наверное, парень решил спасти отечество и разбить авто, пропагандирующее нетрадиционные отношения!
Савва Морозов
проходной двор, а не консульство.
Castor Troy
Пересолил головушку буйный отрок.
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