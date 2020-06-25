Павел Дуров прокомментировал решение суда по криптовалюте Gram

Telegram уже выплатил $1,2 млрд покупателям криптовалюты Gram в соответствии с решением американского суда, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
«К сожалению, мы не смогли запустить платформу TON к установленной нами дате из-за предварительного судебного запрета, предписанного судом, и, таким образом, пришлось вернуть оставшиеся средства покупателям в соответствии с нашими договорными соглашениями. … Мы уже выплатили покупателям более $1,2 млрд напрямую или в форме займов», — сообщает в Telegram-канале Павел Дуров.
«Надеемся, что нормативная среда для технологии блокчейн в США станет более благоприятной в будущем», — добавил Дуров.
Ранее Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram вернуть $1,22 млрд покупателям криптовалюты Gram, а также выплатить $18,5 млн штрафа.
Компания Павла Дурова собрала $1,7 млрд за два раунда финансирования, и изначально предполагалось, что TON начнет работать 31 октября прошлого года. Однако затем Комиссия по ценным бумагам и биржам США обратилась в суд и добилась временного запрета в отношении двух оффшорных организаций, которые, предположительно, занимались первичным размещением цифровых токенов Telegram.