Банк России предупредил о фиктивных страховках от коронавируса

Договора страхования граждан от заражения новой коронавирусной инфекцией содержат взаимоисключающие условия. Об опасности приобретения таких полисов 23 июня сообщил Банк России.
По данным регулятора на рынке представлены как самостоятельные программы страхования связанных с заражением COVID-19 рисков, так и включающие эту инфекцию в уже существующие программы страхования от несчастных случаев и болезней. При этом некоторые компании закрепляют в договорах взаимоисключающие положения, позволяющие отказать в выплате возмещения или увеличить срок выплаты в случае наличия форс-мажорных обстоятельств, к которым относится, в том числе, и пандемия.
«В текущих эпидемиологических условиях Банк России усматривает наличие существенных потребительских рисков при приобретении продуктов страхования рисков, связанных с заражением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в части возможности отказа в выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая и увеличения срока выплаты на основании положений правил страхования, содержащих взаимоисключающие положения», – констатирует первый заместитель Банка России Сергей Швецов.
С целью недопущения нарушения прав потребителей регулятор указывает на недопустимость использования в договорах, правилах и иных продуктах страхования рисков, связанных с заражением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), взаимоисключающих положений при наступлении страхового случая, в том числе для увеличения срока выплаты страхового возмещения.
Отметим, что ряд компаний признает, что классический полис страхования от несчастных случаев не предусматривает выплату заразившимся коронавирусом: «Базовый продукт включает в себя только риски страхования от несчастных случаев, никакие заболевания, в том числе инфекционные, он не покрывает», – поясняют в «АльфаСтраховании».
Минимальная цена специального «ковидаполиса» в Санкт-Петербурге составляет около тысячи рублей. В случае заболевания новой инфекцией его обладатель получит 15 тысяч рублей, летального исхода – полмиллиона. Другая компания за 1800 рублей обещает выплачивать заразившемуся по 600 рублей за каждый день нетрудоспособности («больничного») и миллион – умершему. В среднем финансовый риск заболевания страховщики оценивают примерно в 6-10%, смерти – 0,2-1%.
Тогда как по данным Роспотребнадзора уровень заражения коронавирусом в нашей стране составляет 0,4 процента (403 заболевших на 100 тысяч человек населения), летального исхода – 0,006 процента.