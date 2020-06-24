Банк России предупредил о фиктивных страховках от коронавируса

По данным регулятора на рынке представлены как самостоятельные программы страхования связанных с заражением COVID-19 рисков, так и включающие эту инфекцию в уже существующие программы страхования от несчастных случаев и болезней. При этом некоторые компании закрепляют в договорах взаимоисключающие положения, позволяющие отказать в выплате возмещения или увеличить срок выплаты в случае наличия форс-мажорных обстоятельств, к которым относится, в том числе, и пандемия.

«В текущих эпидемиологических условиях Банк России усматривает наличие существенных потребительских рисков при приобретении продуктов страхования рисков, связанных с заражением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в части возможности отказа в выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая и увеличения срока выплаты на основании положений правил страхования, содержащих взаимоисключающие положения», – констатирует первый заместитель Банка России Сергей Швецов.



С целью недопущения нарушения прав потребителей регулятор указывает на недопустимость использования в договорах, правилах и иных продуктах страхования рисков, связанных с заражением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), взаимоисключающих положений при наступлении страхового случая, в том числе для увеличения срока выплаты страхового возмещения.



Отметим, что ряд компаний признает, что классический полис страхования от несчастных случаев не предусматривает выплату заразившимся коронавирусом: «Базовый продукт включает в себя только риски страхования от несчастных случаев, никакие заболевания, в том числе инфекционные, он не покрывает», – поясняют в «АльфаСтраховании».

