Как сообщает Би-би-си 10 июня, дверь находилась на ферме близ города Аквила, что в Центральной Италии. Подробностей о том, как ее нашли, пока не сообщается. Однако, со слов окружного прокурора Аквилы Микеле Ренцо, было проведено расследование, в котором приняли участие правоохранительные и судебные органы двух стран.

Уличная работа Бэнкси, посвященная им памяти жертв теракта в парижском концертном зале «Батаклан», найдена в Италии.

Работа Бэнкси была украдена в 2019 году. Она была вырезана болгаркой с одного из пожарных выходов концертного зала группой похитителей.

На рисунке изображена скорбящая женщина. Произведение посвящалось памяти жертв теракта, совершенного в 2015 году. Напомним, в результате захвата заложников во время концерта американской группы Eagles of Death Metal погибло 90 человек.

Одной из последних работ Бэнкси, признанных им, стало изображение на больнице в Саутгемптоне в графстве Хэмпшир. Оно посвящено работе медиков в условиях пандемии.