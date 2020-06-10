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10.06.2020 18:24
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На Замшиной экскаватор свалился в траншею. На выручку пришел «старший брат»

В Калининском районе Петербурга днем 10 июня рабочим пришлось проводить «спасательную операцию» для экскаватора. Тяжелую технику не удержали на краю траншеи.

Как рассказала в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Екатерина, в зоне работ на коммуникациях у дома 27 по Замшиной улице экскаватор провалился в вырытую траншею. Рабочие успели отскочить, и никто не пострадал.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

«На помощь приехал старший брат. Планируется операция по спасению», — добавила очевидица. Довольно быстро, при подстраховке второго экскаватора, технику достали, и работы продолжились.

Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»

По данным ГАТИ, у дома 27 по Замшиной улице ведутся аварийные работы. Помимо этого, на Замшиной прокладывают теплосеть на участке от Полюстровского проспекта до проспекта Металлистов. Сейчас движение там открыто, кроме перекрестка с улицей Васенко.

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Комментарии (6)

any_5e4cfc41eb9fb
Новорюхи намутили воды вокруг названия. Чукчи
***_555
К любой новости про Эту Самую улицу нужно давать ссылку на официальный документ - Реестр наименований элементов улично-дорожной сети...
260928241
А сейчас Фонтанка правильно улицу обозвала ? Интересно . А то не усну.
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