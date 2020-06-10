На Замшиной экскаватор свалился в траншею. На выручку пришел «старший брат»
В Калининском районе Петербурга днем 10 июня рабочим пришлось проводить «спасательную операцию» для экскаватора. Тяжелую технику не удержали на краю траншеи.
Как рассказала в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Екатерина, в зоне работ на коммуникациях у дома 27 по Замшиной улице экскаватор провалился в вырытую траншею. Рабочие успели отскочить, и никто не пострадал.
«На помощь приехал старший брат. Планируется операция по спасению», — добавила очевидица. Довольно быстро, при подстраховке второго экскаватора, технику достали, и работы продолжились.
По данным ГАТИ, у дома 27 по Замшиной улице ведутся аварийные работы. Помимо этого, на Замшиной прокладывают теплосеть на участке от Полюстровского проспекта до проспекта Металлистов. Сейчас движение там открыто, кроме перекрестка с улицей Васенко.