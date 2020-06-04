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04.06.2020 13:03
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Сильный ураган прошёл по Северному Кавказу. В Чечне пострадали 11 человек, в Кабардино-Балкарии разбиты окна в ковидном госпитале

В четырёх регионах Северного Кавказа 4 июня ликвидируют последствия урагана, прошедшего накануне вечером. В Чечне в результате непогоды пострадали 11 человек. В двух районах Северной Осетии был введён режим ЧС.

Из 11 человек, получивших травмы и ушибы в Чечне, трое (в том числе ребёнок 2012 года рождения) госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщили ТАСС tass.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Один пострадавший находится в тяжёлом состоянии, рассказал глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале. Частично повреждены кровли 17 объектов, среди них восемь частных домов, четыре многоквартирных дома, две школы и здание сельской администрации. Отключены несколько подстанций в Урус-Мартановском, Ачхой-Мартановском и Грозненском районах, многочисленные аварии произошли на линиях электропередачи в Грозном, Аргуне, Курчалоевском, Гудермесском районах. Без света и газа остались около 190 тысяч жителей, передаёт портал «Это Кавказ».

Ураган валил деревья и рекламные конструкции, сносил крыши зданий и линии электропередач. Порывы ветра достигали 30 м/с, при этом шёл сильный ливень. В Кабардино-Балкарии, в городе Прохладный, сильно повреждён госпиталь для больных коронавирусом: разбиты стекла, сломаны элементы фасада. Однако персонал и пациенты не эвакуировались, учреждение работает в штатном режиме.

В Ингушетии без электроснабжения остались около 70 тыс. человек. Улицы завалены деревьями и обломками крыш. Режим ЧС из-за ввели в двух районах Северной Осетии — Ардонском и Правобережном, в ликвидации последствий непогоды участвуют 249 человек и 53 единиц техники от МЧС, информирует сеть «Клуб регионов».

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Комментарии (1)

zoyd1
Думаю, по сложившийся традиции, необходимо срочно направить миллиардов 50 на разграбл..ой на устранение последствий
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