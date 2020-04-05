Студента катали в машине от Петербурга до области, требуя 300 тысяч и пугая уголовным розыском. Погоны оказались настоящими

Двое надели на петербургского студента наручники, вывезли в Ленинградскую область и предложили выкупить свободу. Довольствоваться пришлось только последним айфоном, да и то недолго.

Как стало известно «Фонтанке» 5 апреля, накануне в полицию с рассказом о своих злоключениях обратился 21-летний студент Горного университета. По его словам, жертвой нападения он стал 2-го числа рядом с домом на Дальневосточном проспекте, когда сидел в «КИА» своего 25-летнего знакомого.

В беседу вклинились двое: отрекомендовались сотрудниками уголовного розыска Пушкинского района, продемонстрировали удостоверение и предложили знакомому пересесть в их «Хёндэ». Отказ не принимался. Студента лишили iPhone 11, сковали наручниками и вывезли в Новосаратовку Всеволожского района. Там, по его словам, от него требовали 300 тысяч рублей, стращая уголовной ответственностью, но не преуспели. Через пару часов его довезли до съезда с КАД на Пулковское шоссе и вытолкнули из машины.