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05.04.2020 11:27
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Студента катали в машине от Петербурга до области, требуя 300 тысяч и пугая уголовным розыском. Погоны оказались настоящими

Двое надели на петербургского студента наручники, вывезли в Ленинградскую область и предложили выкупить свободу. Довольствоваться пришлось только последним айфоном, да и то недолго.

Как стало известно «Фонтанке» 5 апреля, накануне в полицию с рассказом о своих злоключениях обратился 21-летний студент Горного университета. По его словам, жертвой нападения он стал 2-го числа рядом с домом на Дальневосточном проспекте, когда сидел в «КИА» своего 25-летнего знакомого.

В беседу вклинились двое: отрекомендовались сотрудниками уголовного розыска Пушкинского района, продемонстрировали удостоверение и предложили знакомому пересесть в их «Хёндэ». Отказ не принимался. Студента лишили iPhone 11, сковали наручниками и вывезли в Новосаратовку Всеволожского района. Там, по его словам, от него требовали 300 тысяч рублей, стращая уголовной ответственностью, но не преуспели. Через пару часов его довезли до съезда с КАД на Пулковское шоссе и вытолкнули из машины.

В ночь на 5 апреля оперативники уголовного розыска отследили предполагаемых преступников до посёлка Шушары и задержали троих. Коллег в них не признали.

Один из задержанных оказался 33-летним жителем Шушар, водителем воинской части 12633. Ещё один — его ровесник, сотрудник Росгвардии по Тюменской области. Третий — знакомый студента, 25-летний житель Дагестана. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, дело возбуждено по статье о разбое, решается вопрос о мере пресечения.

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Комментарии (15)

vitor
Третий — знакомый студента, 25-летний житель Дагестана.Интересная подробность. Видно знал с кого требовать деньги. Коксом пахнет.
Nautis
За кадрами остаётся вопрос аргументации - что именно шили терпиле? И что два парня делали в припаркованном авто на Дальневосточном))
Хочется узнать все грязные подробности
Stiff_21
Сколько швали на просторах необъятной, бывшей страны моей.
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