Двадцать человек в розыске нашли белорусские сыщики в Петербурге за два дня

Более 60 человек задержали за два дня в России сотрудники МВД Белоруссии. Операция проводилась в рамках межгосударственного специального комплексного мероприятия «Розыск», сообщает республиканское МВД 31 марта.



Операция проводилась 18–19 марта на территории стран-участниц СНГ. Основной этап прошел в Москве и Санкт-Петербурге, где работали сыщики из различных регионов Беларуси.



В Северной столице по запросу Белоруссии задержаны 16 обвиняемых и установлено местонахождение 4 без вести пропавших. В Москве тем временем за два дня нашли 45 разыскиваемых белорусской стороной фигурантов уголовных дел, также были найдены 12 без вести пропавших. Общее число задержанных составило 61 человека.

