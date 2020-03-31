Двадцать человек в розыске нашли белорусские сыщики в Петербурге за два дня
Более 60 человек задержали за два дня в России сотрудники МВД Белоруссии. Операция проводилась в рамках межгосударственного специального комплексного мероприятия «Розыск», сообщает республиканское МВД 31 марта.
Операция проводилась 18–19 марта на территории стран-участниц СНГ. Основной этап прошел в Москве и Санкт-Петербурге, где работали сыщики из различных регионов Беларуси.
В Северной столице по запросу Белоруссии задержаны 16 обвиняемых и установлено местонахождение 4 без вести пропавших. В Москве тем временем за два дня нашли 45 разыскиваемых белорусской стороной фигурантов уголовных дел, также были найдены 12 без вести пропавших. Общее число задержанных составило 61 человека.
Всего за два дня на территории государств-участников СНГ задержаны 96 фигурантов уголовных дел, объявленных в розыск белорусскими правоохранительными органами, найдены 37 без вести пропавших.
В свою очередь, силовиков других стран пустили и в Белоруссию.
«В нашей стране задержаны 228 обвиняемых и установлено местонахождение 102 без вести пропавших», — добавили в ведомстве.