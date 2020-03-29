У Роскомнадзора новый руководитель. Андрей Липов при Путине курировал закон о суверенном интернете

Перестановка, предсказанная в середине февраля, завершилась назначением на должность главы Роскомнадзора Андрея Липова из аппарата президента. Приказ 29 марта подписал Мишустин.



Документ опубликован на сайте правительства. Липов ранее занимал пост начальника Управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Там он в том числе курировал закон о суверенном интернете.



На его должность пришла Татьяна Матвеева, которая занимала пост начальника управления информационных технологий Федеральной налоговой службы (ФНС).

