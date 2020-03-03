Массовое ДТП перекрыло Пироговскую, пробка тянется по нескольким набережным
Четырёхкилометровая пробка образовалась утром 3 марта из-за аварии на Пироговской набережной на подъезде к Сампсониевскому мосту. По словам автомобилистов, свободным для проезда остался только один ряд.
Столкнулись, предположительно, три или четыре автомобиля. Судя по кадрам в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», люди серьёзных травм не получили. Пробка тянется с Приморского проспекта — по Пироговской, Выборгской и Ушаковской набережным.
В целом максимальная загруженность улиц Петербурга сегодня утром составила обычные 6 баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».