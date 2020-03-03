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03.03.2020 10:51
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Массовое ДТП перекрыло Пироговскую, пробка тянется по нескольким набережным

Четырёхкилометровая пробка образовалась утром 3 марта из-за аварии на Пироговской набережной на подъезде к Сампсониевскому мосту. По словам автомобилистов, свободным для проезда остался только один ряд.

Кадр из видео в vk.com/spb_today
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Кадр из видео в vk.com/spb_today

Столкнулись, предположительно, три или четыре автомобиля. Судя по кадрам в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», люди серьёзных травм не получили. Пробка тянется с Приморского проспекта — по Пироговской, Выборгской и Ушаковской набережным.

В целом максимальная загруженность улиц Петербурга сегодня утром составила обычные 6 баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

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Комментарии (2)

beach24031982
Так то дяди не в курсе что обязаны освободить проезд!!!! Всем кто в пробке, нужно подать коллективный иск к участникам дтп
Peshekhod
Обитатели Приморского гетто изволили мчаццццца и нетрадиционно сориентировались.
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