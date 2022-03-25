После прочтения — снять. СПбГУ решил беречь студенческие газеты от фейков и ждет «согласований»

В Санкт-Петербургском государственном университете прошел круглый стол по вопросам студенческих СМИ, которые, по мнению спикеров, могут распространять «заведомо ложные данные либо недостоверные сведения». Речь идет и о личных блогах людей, которые по тем или иным причинам ассоциируются с университетом. Итогом всего этого теоретизирования стало предложение о подготовке приказа: он должен регламентировать, как именно студенческие издания получают право на использование названия вуза — и как этого права лишаются.



Релиз по итогам обсуждения появился в начале недели. Присутствовавший директор департамента Минобрнауки Андрей Толмачев заявил, что «студенческие СМИ представляют университет, поэтому им необходимо обсуждать свои действия с руководством вуза: речь идет не о редактуре, а о согласовании действий, ведь такие СМИ работают на имидж университета и должны создавать полезную для студенческого движения повестку, и это важно доносить до руководителей таких медиа».

Выступавший там же председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий заявил о стремительном распространении фейков и важности донесения до молодых людей позитивного контента. Первый проректор по учебной работе Марина Лаврикова отметила, что «всем обучающимся необходимо научиться понимать общественные и социальные последствия своих действий».

Большая часть собеседников «Фонтанки» сходятся на том, что сейчас администрация СПбГУ предпочитает не общаться с представителями студенческих изданий напрямую, вместо этого опровергая отдельные публикации в Виртуальной приемной. В ответах на вопросы без указания адресата сотрудники университета настаивают, что достоверную информацию об СПбГУ можно получить только на официальных ресурсах. Вот как, например, заканчивает один из своих комментариев об отчислении студентов проректор по воспитательной работе Александр Бабич: «В последнее время на личных ресурсах отдельных лиц, в ряде средств массовой информации довольно часто распространяется недостоверная, а порой и заведомо ложная информация о жизни и деятельности Университета». Аналогичные уточнения встречаются и в других публикациях на странице приемной.



«В целом сейчас в СПбГУ нет большого числа СМИ, как это было года два назад. Из действующих и пишущих про повестку дня — только «Лупа и Пупа», «Студень», ИА «Панорама СПбГУ» и «Бочка Диогена». Это очень немного, именно поэтому администрация отмахивается от студенческих СМИ как от назойливых мух», — рассказывает создатель одного из изданий учащихся.

Автор блога iUni Даниил Дьяченко говорит, что в случае с их изданием администрации университета «свойственна политика безмолвия». «Иногда казалось, что мы существуем в параллельных реальностях, если смотреть с внешней стороны, но мне известно, что сотрудники высокого ранга не просто листали — обсуждали материалы», — утверждает молодой человек. Он добавил, что в том случае, если сотрудники СПбГУ комментировали что-то для публикации в iUni, они просили не называть их фамилий.

О том, что СПбГУ читает публикации студенческих изданий, «Фонтанке» рассказал и бывший сотрудник администрации университета: «То, что их держат в поле зрения, это естественно. Руководство любого вуза внимательно следит за студенческими СМИ». Каких-то официальных бумаг или докладных на эту тему наш собеседник не помнит.



Впрочем, иногда СПбГУ все же общается с авторами студенческих газет непосредственно. Например, директор института истории Абдулла Даудов встретился со студсоветом факультета сразу же после публикации в «Студне» о намерении учащихся обсудить свое пацифистское выступление. На этой встрече Даудов заявил, что обсуждение «вопросов войны и мира» не является полномочием студентов, уточнила главный редактор «Студня» Полина Тареева. По ее словам, несмотря на это, уже после собрания «Студень» опубликовал пацифистскую резолюцию, за которую студентам «ничего не было».

Экс-редактор «Истфак Times» Александр Матлин рассказал «Фонтанке», что несколько лет назад директор института вручил студентам газету с правками от преподавателей. На первой полосе красовалась надпись: «До выяснения всех вопросов снять из Интернета!» Как говорят авторы того выпуска, издание договорилось «держать связь» с Даудовым, но согласовывать статьи превентивно отказалось. К каким-то особым последствиям встреча с директором не привела.



По мнению выпускника СПбГУ, на данный момент университет не может контролировать содержание студенческих изданий из-за отсутствия реальных рычагов давления: «Понятно их желание литовать наши тексты, но если мы не хотим, что они могут сделать? Отчислить? Так мы внутренние правила не нарушали».

Корреспондент «Фонтанки» попытался уточнить в пресс-службе СПбГУ, ждет ли студенческие издания запрет использования имени университета или другие формальные ограничения. Там по-университетски изящно закольцевали композицию, адресовав корреспондента к релизу по итогам того самого круглого стола, о котором говорилось выше.

Надо полагать, что самодеятельность студентов не самая большая головная боль ректората. Преподаватели не отстают. Автор актуального курса СПбГУ по истории Украины Николай Межевич уже попал под проверку полиции в связи с тем, что в соцсетях под его именем публиковали ставшие уже хрестоматийными откровения про «печень либерала». Внимание на них обратили как раз авторы telegram-канала «Студень». Впрочем, профессорский состав справляется и без помощи студентов: на днях в Виртуальной приемной появилось сообщение о том, что профессор Института истории СПбГУ Владимир Василик направил письмо в ректорат, где «ставится вопрос о законности действий преподавателя СПбГУ Таировой-Яковлевой Т. Г., распространившей на сайте видеохостинга YouTube свое видеообращение о действиях руководства Российской Федерации и Вооруженных сил Российской Федерации по проведению специальной военной операции на территории Украины». Это письмо тоже оперативно переслали в полицию, сообщил замректора Дмитрий Грязнов.

