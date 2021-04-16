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Российский проект помог финским экоактивистам найти друг друга

Всего три дня воркшопа для экоактивистов уже помогли волонтёрам найти единомышленников не только из далеких стран, но и в родных городах. Джулия и Катарина из Тампере — культурного центра на юге Финляндии — благодаря воркшопу объединились, чтобы организовать командные соревнования по уборке и сортировке мусора.

Напомним, петербургский экологический проект «Чистые Игры» с 12 по 19 апреля проводит для волонтёров Балтийского региона онлайн-воркшоп, в ходе которого все желающие учатся организовывать геймифицированные уборки и находят новые контакты.

Активистки из Тампере и не подозревали, что обе делают одно дело: пытаются сделать свою малую родину чище. Несмотря на то, что Тампере не замусорен так, как большинство городов, уборка никогда не будет лишней.

Катарина представляет сообщество BLOOM — организацию, которая помогает местным жителям и приехавшим новичкам адаптироваться и чувствовать себя в безопасности и комфорте. «Мы решили объединиться, потому что ситуация с коронавирусом в нашем городе все еще нестабильна. Чтобы не подвергать себя и игроков опасности, мы решили провести одну игру, вместе учиться веселее!» — объясняет девушка.

Джулия уже знает, что хотела бы продолжить работать с BLOOM и после воркшопа: «Это очень крутое сообщество, и я была бы рада стать его волонтером».

Цель образовательной программы — помочь активистам стать частью глобального сообщества и сообща работать над решением экологических и социальных проблем.

Как рассказали «Фонтанке» организаторы, воркшоп объединил жителей Швеции, Германии, Дании, Эстонии, Финляндии, Украины, Беларуси, Латвии, Литвы, Польши, России и даже совсем далеких стран: Камеруна, Шри-Ланки, Гаити и Индии. В течение недели участников ждут образовательные вебинары, практические задания и живое общение. А уже на выходных они проведут тестовые игры и закрепят знания.

«Чистые игры» — общественное движение, возникшее в Санкт-Петербурге в 2014 году из небольшой группы активистов. Впервые идея игр была опробована на реке Вуоксе в Ленинградской области. Это командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов. Участники решают экологические загадки, находят артефакты, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Статистика игр ведётся в реальном времени на сайте и в мобильном приложении. С 2014 года прошло более 1000 таких игр в 20 странах мира. В одном мероприятии участвует до 1500 человек, которые собирают за 1 час до 20 тонн. В среднем участник игры собирает в 10 раз больше, чем во время обычных субботников.

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