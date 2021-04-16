Российский проект помог финским экоактивистам найти друг друга

Напомним, петербургский экологический проект «Чистые Игры» с 12 по 19 апреля проводит для волонтёров Балтийского региона онлайн-воркшоп, в ходе которого все желающие учатся организовывать геймифицированные уборки и находят новые контакты.

Всего три дня воркшопа для экоактивистов уже помогли волонтёрам найти единомышленников не только из далеких стран, но и в родных городах. Джулия и Катарина из Тампере — культурного центра на юге Финляндии — благодаря воркшопу объединились, чтобы организовать командные соревнования по уборке и сортировке мусора.

Активистки из Тампере и не подозревали, что обе делают одно дело: пытаются сделать свою малую родину чище. Несмотря на то, что Тампере не замусорен так, как большинство городов, уборка никогда не будет лишней.



Катарина представляет сообщество BLOOM — организацию, которая помогает местным жителям и приехавшим новичкам адаптироваться и чувствовать себя в безопасности и комфорте. «Мы решили объединиться, потому что ситуация с коронавирусом в нашем городе все еще нестабильна. Чтобы не подвергать себя и игроков опасности, мы решили провести одну игру, вместе учиться веселее!» — объясняет девушка.



Джулия уже знает, что хотела бы продолжить работать с BLOOM и после воркшопа: «Это очень крутое сообщество, и я была бы рада стать его волонтером».



Цель образовательной программы — помочь активистам стать частью глобального сообщества и сообща работать над решением экологических и социальных проблем.



Как рассказали «Фонтанке» организаторы, воркшоп объединил жителей Швеции, Германии, Дании, Эстонии, Финляндии, Украины, Беларуси, Латвии, Литвы, Польши, России и даже совсем далеких стран: Камеруна, Шри-Ланки, Гаити и Индии. В течение недели участников ждут образовательные вебинары, практические задания и живое общение. А уже на выходных они проведут тестовые игры и закрепят знания.

