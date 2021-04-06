Как собрать 20 тонн мусора за 2 часа. «Чистые Игры» научат жителей Балтийского региона проводить экосоревнования

Петербургский экологический проект «Чистые Игры» проведёт для волонтёров Балтийского региона онлайн-воркшоп, в ходе которого участники узнают всё о том, как организовать соревнования по сбору и сортировке мусора в своем городе, а также пройдет тестовая игра. Принять участие в воркшопе могут все желающие.
Через серию вебинаров участники познакомятся с форматом геймифицированных уборок, научатся работать с сайтом и мобильным приложением «Чистых Игр», вести переговоры со стейкхолдерами и привлекать широкую аудиторию — от СМИ до бизнеса и местной администрации. После каждого вебинара необходимо будет выполнить домашнее задание, а в конце — проверить себя на практике и провести тестовые игры в городах Балтийского региона.
«По итогам воркшопа каждый участник не только проведет тестовую игру для друзей и родственников, но и получит доступ к методике «Чистых Игр» и будет приглашен к участию в качестве одного из организаторов ежегодного «Кубка Чистоты Балтийского моря». Турнир пройдет в третий раз 18 сентября 2021 года, во Всемирный день чистоты», — рассказали организаторы, напомнив, что первый «Кубок Чистоты Балтийского моря» прошел в 2019 году в России, Эстонии, Латвии, Польше, Беларуси и Украине. В 2020-м в нём приняли участие 7 стран: Дания, Эстония, Латвия, Литва, Россия, Польша и Беларусь. В рамках турниров прошло уже 24 игры.
Воркшоп пройдёт с 12 по 19 апреля. Принять в участие в нём могут все желающие. Для этого необходимо только зарегистрироваться.