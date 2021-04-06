Как собрать 20 тонн мусора за 2 часа. «Чистые Игры» научат жителей Балтийского региона проводить экосоревнования

Петербургский экологический проект «Чистые Игры» проведёт для волонтёров Балтийского региона онлайн-воркшоп, в ходе которого участники узнают всё о том, как организовать соревнования по сбору и сортировке мусора в своем городе, а также пройдет тестовая игра. Принять участие в воркшопе могут все желающие.



Через серию вебинаров участники познакомятся с форматом геймифицированных уборок, научатся работать с сайтом и мобильным приложением «Чистых Игр», вести переговоры со стейкхолдерами и привлекать широкую аудиторию — от СМИ до бизнеса и местной администрации. После каждого вебинара необходимо будет выполнить домашнее задание, а в конце — проверить себя на практике и провести тестовые игры в городах Балтийского региона.

