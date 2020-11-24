Ограничениям вопреки: «БИ-2» сыграет в Петербурге два концерта с оркестром

Коронавирусные ограничения, которые в последние недели сыплются на Петербург, как из рога изобилия, внесли смуту в концертную жизнь города. Кто-то отменяет или переносит свои шоу (причем уже не в первый раз), а кто-то пытается втиснуться в новую реальность и дать людям праздник. К последним относится группа «БИ-2» — Шура и Лева два дня подряд будут качать СК «Юбилейный». Рокеры выступят с симфоническим оркестром 27 и 28 ноября. Программа называется просто и понятно — «Любимые песни и главные хиты» (6+).

Два дня — это не потому, что билетов продано невероятно много и площадка не вмещает желающих. Скорее наоборот — по новым нормам зрителей должно быть как можно меньше, так что разделение по дням — мера вынужденная. Места, кстати, продаются только сидячие, что опять дань пандемии.



Кто-то справедливо возмутится, что рок-концерт без танцпола — не рок-концерт, но те, кто за год успел соскучиться по мероприятиям, с радостью и сидя послушают любимые шлягеры в необычных аранжировках. Вероятно, не обойдется и без новинок — так, БИ-2 анонсировали клип на новую песню «Бог проклятых», который должен выйти 25 ноября в 11 утра.



Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

