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31.10.2020 16:16
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Камера сняла, как в Петербурге таксист одним ударом уложил пассажира с собакой. Неотмщёнными они не остались

Воспротивившийся провозу собаки в салоне автомобиля в Петроградском районе Петербурга не отделался сбитыми костяшками. Судя по записи с камеры наблюдения, начинать поиски несдержанного таксиста можно с больниц.

Видеозапись кульминации конфликта оказалась в распоряжении «Фонтанки» 31 октября. Накануне около половины восьмого вечера из белого автомобиля, припаркованного на Большом проспекте Петроградской стороны, 33, вышла девушка и двое молодых людей. Выскочивший за ними водитель свалил на землю ближайшего пассажира — того, у которого руки были заняты переноской.

«Фонтанка.ру»

Нападавший был не против продолжить, но на помощь его оппоненту подоспел приятель, и таксисту оставалось только выворачиваться из их захвата. После ударов ногами и локтями по спине его заволокли под арку, едва не прихватив прохожего, лавировавшего между дерущимися.

Забытую в пылу схватки переноску подхватила девушка. По словам одного из пассажиров, который оказался студентом одного из городских вузов, приехавшим из Китая, внутри была маленькая собака. Именно она якобы стала причиной конфликта с таксистом — водитель отказался везти питомца в салоне. Студент после драки был госпитализирован в удовлетворительном состоянии.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

Жора  
Да китайцы, те ещё засранцы! После них в ресторане хоть генеральную уборку проводить нужно. Я за таксиста!)))
263937831
Китайцы, средне азиаты.
Петербург, ты ли это?
pila_grigoryeva
таксист равшан против каратистов
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