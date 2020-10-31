Камера сняла, как в Петербурге таксист одним ударом уложил пассажира с собакой. Неотмщёнными они не остались
Воспротивившийся провозу собаки в салоне автомобиля в Петроградском районе Петербурга не отделался сбитыми костяшками. Судя по записи с камеры наблюдения, начинать поиски несдержанного таксиста можно с больниц.
Видеозапись кульминации конфликта оказалась в распоряжении «Фонтанки» 31 октября. Накануне около половины восьмого вечера из белого автомобиля, припаркованного на Большом проспекте Петроградской стороны, 33, вышла девушка и двое молодых людей. Выскочивший за ними водитель свалил на землю ближайшего пассажира — того, у которого руки были заняты переноской.
«Фонтанка.ру»
Нападавший был не против продолжить, но на помощь его оппоненту подоспел приятель, и таксисту оставалось только выворачиваться из их захвата. После ударов ногами и локтями по спине его заволокли под арку, едва не прихватив прохожего, лавировавшего между дерущимися.
Забытую в пылу схватки переноску подхватила девушка. По словам одного из пассажиров, который оказался студентом одного из городских вузов, приехавшим из Китая, внутри была маленькая собака. Именно она якобы стала причиной конфликта с таксистом — водитель отказался везти питомца в салоне. Студент после драки был госпитализирован в удовлетворительном состоянии.