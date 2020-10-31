Воспротивившийся провозу собаки в салоне автомобиля в Петроградском районе Петербурга не отделался сбитыми костяшками. Судя по записи с камеры наблюдения, начинать поиски несдержанного таксиста можно с больниц.



Видеозапись кульминации конфликта оказалась в распоряжении «Фонтанки» 31 октября. Накануне около половины восьмого вечера из белого автомобиля, припаркованного на Большом проспекте Петроградской стороны, 33, вышла девушка и двое молодых людей. Выскочивший за ними водитель свалил на землю ближайшего пассажира — того, у которого руки были заняты переноской.