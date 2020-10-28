FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +11
76.46р90.36р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
28.10.2020 09:17
0
Печать

Мошенники нашли жертву в Петербурге через рекламу на женском телеканале. Сняли порчу и четверть миллиона

Почти 250 тысяч рублей выложила петербургская пенсионерка в расчёте на эзотерическую помощь, рекламу которой увидела по телевизору. В действенности трехдневного телефонного обряда она была уверена несколько месяцев.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 октября, накануне в полицию обратилась 64-летняя жительница Рыбацкого с заявлением о мошенничестве. В мае женщина увидела рекламу услуг экстрасенса в эфире «Телевизионного дамского клуба», впечатлилась и позвонила по указанному телефону.

Помощь ей оказывали на протяжении трёх дней и взяли без малого 250 тысяч рублей за проведённые по телефону обряды. Их сила оказалось настолько гипнотической, что на осознание обмана потребовалось пять месяцев. Вероятно, в ближайшее время рассказ пенсионерки уложат в уголовное дело.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний