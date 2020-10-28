Мошенники нашли жертву в Петербурге через рекламу на женском телеканале. Сняли порчу и четверть миллиона

Почти 250 тысяч рублей выложила петербургская пенсионерка в расчёте на эзотерическую помощь, рекламу которой увидела по телевизору. В действенности трехдневного телефонного обряда она была уверена несколько месяцев.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 октября, накануне в полицию обратилась 64-летняя жительница Рыбацкого с заявлением о мошенничестве. В мае женщина увидела рекламу услуг экстрасенса в эфире «Телевизионного дамского клуба», впечатлилась и позвонила по указанному телефону.

