Представитель Минобороны Армении Шушан Степанян написала в Facebook , что рано утром 18 октября камеры зафиксировали, как «азербайджанские войска, грубо нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня, предпринимали атаку в направлении армянских позиций». Пост снабжён видеороликом.

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян на брифинге сообщил, что бои на юге Карабаха продолжаются, за день были сбиты девять беспилотников ВС Азербайджана. «В данный момент бои на южном направлении линии соприкосновения продолжаются. Сегодня Азербайджан вновь применил средства воздушного нападения, в том числе беспилотные летательные аппараты. По состоянию на данный момент сбиты девять азербайджанских беспилотников, в том числе два — в воздушном пространстве Армении», — цитирует Ованнисяна РИА «Новости» .

По его словам, азербайджанские ВС сначала предприняли атаки на севере Карабаха. Они были отбиты. «На южном фланге азербайджанские войска перешли в наступление по двум направлениям, на одном из них они были отброшены ударом артиллерии, на втором после упорных боев у них есть определенные передвижения», — сказал представитель минобороны.

В окрестностях Степанакерта прогремели три мощных взрыва, передаёт РИА. Над городом слышали шум от беспилотника, по которому ударили местные ПВО. Из Степанакерта уехали многие женщины, дети и старики, но больше половины населения осталось. При этом туда приезжают жители городов и деревень, расположенных на линии соприкосновения. Они ночуют в подвалах и бомбоубежищах.

Вчера, 17 октября, Ереван и Баку договорились о гуманитарном перемирии в зоне военного конфликта в Нагорном Карабахе. Уже ночью представители обеих стран обвинили друг друга в его нарушении.