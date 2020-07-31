«Это его чистый хайп». Дегтярев объяснил, зачем Шнуров сделал с ним интервью

Врио губернатора Хабаровского края поделился своими мыслями по поводу интервью для телеканала RTVI, которое у него взял Сергей Шнуров.



«Это его интервью, это его чистый хайп, он очень хорошо чувствует, где надо и как надо ловить волну», — заявил 31 июля Михаил Дегтярев в эфире хабаровского телеканала «Губерния».

По его словам, до интервью врио губернатора не был знаком со Шнуровым. Ему позвонил продюсер телеканала, и политик согласился побеседовать. Дегтярев подчеркнул, что музыкант не получил от него «ни копейки».