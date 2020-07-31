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31.07.2020 18:03
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«Это его чистый хайп». Дегтярев объяснил, зачем Шнуров сделал с ним интервью

Врио губернатора Хабаровского края поделился своими мыслями по поводу интервью для телеканала RTVI, которое у него взял Сергей Шнуров.

«Это его интервью, это его чистый хайп, он очень хорошо чувствует, где надо и как надо ловить волну», — заявил 31 июля Михаил Дегтярев в эфире хабаровского телеканала «Губерния».

По его словам, до интервью врио губернатора не был знаком со Шнуровым. Ему позвонил продюсер телеканала, и политик согласился побеседовать. Дегтярев подчеркнул, что музыкант не получил от него «ни копейки».

Интервью с Дегтяревым вышло на YouTube-канале RTVI 29 июля и собрало 356 тысяч просмотров.

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Комментарии (2)

Печенеги и половцы
В зазеркалье же мы
krasnonosov
Как можно жириновского холуя называть политиком?
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