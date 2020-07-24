Евросоюз призвал «немедленно и безоговорочно» освободить российского историка Юрия Дмитриева

Приговор руководителю карельского отделения «Мемориала» Юрию Дмитриеву в 3,5 года колонии по статьям о педофилии в Евросоюзе считают очевидным признаком преследования правозащитников и сокращения гражданских прав в России. Брюссель не верит в его виновность и требует от Москвы отпустить историка.

«Обвинения, выдвинутые против Юрия Дмитриева, по всей видимости, были вызваны его правозащитной деятельностью и его исследованиями политических репрессий в советский период, способствующими раскрытию места массовых захоронений. То, как с ним обращаются, — это часть усиливающейся тенденции арестов и дискредитации правозащитников в Российской Федерации. Этот приговор рискует еще больше сократить пространство для гражданского общества и независимых голосов в стране», — говорится в заявлении Европейской службы внешних связей 24 июля.