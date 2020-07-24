Евросоюз призвал «немедленно и безоговорочно» освободить российского историка Юрия Дмитриева
Приговор руководителю карельского отделения «Мемориала» Юрию Дмитриеву в 3,5 года колонии по статьям о педофилии в Евросоюзе считают очевидным признаком преследования правозащитников и сокращения гражданских прав в России. Брюссель не верит в его виновность и требует от Москвы отпустить историка.
«Обвинения, выдвинутые против Юрия Дмитриева, по всей видимости, были вызваны его правозащитной деятельностью и его исследованиями политических репрессий в советский период, способствующими раскрытию места массовых захоронений. То, как с ним обращаются, — это часть усиливающейся тенденции арестов и дискредитации правозащитников в Российской Федерации. Этот приговор рискует еще больше сократить пространство для гражданского общества и независимых голосов в стране», — говорится в заявлении Европейской службы внешних связей 24 июля.
Евросоюз призвал Москву освободить Юрия Дмитриева «немедленно и безоговорочно», принимая также во внимание «его возраст и состояние здоровья в условиях пандемии коронавирусной инфекции».
Уголовное преследование историка-краеведа, исследователя сталинских репрессий Дмитриева тянется с 2016 года и началось с анонимного доноса. После этого на его компьютере нашли больше сотни фотографий приёмной дочери. В дело включили девять снимков, на которых девочка запечатлена в возрасте трёх, пяти и шести лет. Дмитриев утверждает, что сфотографировал дочь раздетой для контроля её здоровья.
В 2018 году прокуратура запросила историку девять лет строгого режима, однако суд вынес оправдательный приговор. Через три месяца Дмитриева снова арестовали по более тяжкому обвинению. 22 июля 2020 он оправдан по статьям об изготовлении порнографии и развратных действиях, а также о хранении оружия, но признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней приемной дочери и приговорён к трем с половиной годам колонии. Учитывая уже отбытый срок, Дмитриев может выйти на свободу в сентябре.