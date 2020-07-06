Помоет не только руки. Родину коронавируса затопило
В городе Ухань, где, как считается, зародился COVID-19, выпало рекордное количество осадков.
«Жителям Уханя, который пострадал от основной вспышки коронавируса, было снова приказано оставаться дома после того, как рекордные дожди заставили власти повысить уровень опасности до второго наивысшего», — сообщает 6 июля издание The Guardian.
С воскресенья по понедельник в городе выпали рекордные 426 мм осадков. Китайские синоптики полагают, что проливные дожди продолжатся и в ближайшие дни.
Ливни проходят также в других провинциях Китая, например в Шанхае или Гуйчжоу. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, по меньшей мере 121 человек погиб или пропал без вести в ходе наводнений.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Считается, что вирус начал распространяться с продуктового рынка. В провинции Хубэй с начала пандемии было выявлено 68 135 случаев COVID-19.