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06.07.2020 16:41
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Помоет не только руки. Родину коронавируса затопило

В городе Ухань, где, как считается, зародился COVID-19, выпало рекордное количество осадков.

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#Wuhan, 武汉 友谊大道

Публикация от Jennifer Zeng (@jenniferzeng97)

«Жителям Уханя, который пострадал от основной вспышки коронавируса, было снова приказано оставаться дома после того, как рекордные дожди заставили власти повысить уровень опасности до второго наивысшего», — сообщает 6 июля издание The Guardian.

С воскресенья по понедельник в городе выпали рекордные 426 мм осадков. Китайские синоптики полагают, что проливные дожди продолжатся и в ближайшие дни.

Ливни проходят также в других провинциях Китая, например в Шанхае или Гуйчжоу. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, по меньшей мере 121 человек погиб или пропал без вести в ходе наводнений.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Считается, что вирус начал распространяться с продуктового рынка. В провинции Хубэй с начала пандемии было выявлено 68 135 случаев COVID-19.

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Комментарии (2)

krasnonosov
Раньше они летучих мышей жрали. Теперь еще и всякую водную дрянь жрать начнут.
hedgehog_
и концы в воду :)
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