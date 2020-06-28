Команда президента США Дональда Трампа в предвыборной кампании вновь использует песню группы The Rolling Stones «You Can't Always Get What You Want» («Ты не можешь всегда получать то, что хочешь»). Музыканты заявили, что действующего президента не поддерживают и готовы подать иск.

Об этом 28 июня пишет BBC со ссылкой на представляющих интересы группы юристов из организации по защите прав исполнителей Broadcast Music, Inc (BMI). Отмечается, что группа не единожды обращалась к Трампу с требованием не включать их музыку на митингах и других посвященных выборам мероприятиях, но представители действующего американского лидера их игнорировали. В том числе, композиция звучала во время речи Трампа после объявления итогов президентских выборов в 2016 году.

Поводом для предупреждения об иске стал визит Трампа в Талсу, штат Оклахома. Там «You Can't Always Get What You Want» прозвучала вновь. Дальнейшее использование песни без разрешения, отмечают юристы, будет расценено как нарушение лицензионного соглашения.



Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Ранее Трампу пришлось изменить предвыборные лозунги из-за свирепствующего в стране коронавируса, экономического кризиса и массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

